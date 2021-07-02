- 02 Tem 2021 - 20:24 G: 02 Tem 2021 - 20:40

Futbol Dünyasında Bitcoin Hamlesi! Hollandalı Dev Takım Bir ilki Gerçekleştiriyor! Futbol Dünyası Karışacak!

Bitcoin (BTC) ile futbolcularına ödeme yapmaya başlayan Hollandalı futbol kulübü, Kripto paralar ile ödeme yapan ilk profesyonel kulüp olma unvanını alıyor. İşte detaylar...

Her gün bir ilk duyduğumuz kripto para piyasalarında, kuruluşlar ilk olmak için sıraya girmiş durumdalar. Özellikle bu tutum, kripto para piyasasının benimsenmesinde büyük rol oynuyor. Rekabet ortamında birbirleriyle yarışan şirketler,  gün geçtikçe daha da çok bu alana yöneliyorlar. Özellikle son günlerde olumlu gelişmelerin yaşanmasıyla beraber, büyük kesimlerin dikkati tekrar buraya yöneldi.

Hollanda’da bulunan AZ Alkmaar futbol kulübü, futbolcu maaşlarını Bitcoin ile ödeyen ilk profesyonel kulüp olmak için kolları sıvadı. Kulübün perşembe günü yayınladığı açıklamada, oyuncularına Bitcoin ile ödeme yapma kararı verildiğini yazdılar. AZ Alkmaar’ın ticari danışmanına göre, Dijital para piyasasının büyüsü tartışılamaz ve tam da bu yüzden, kulübünün BTC için böyle bir adım attığını söylüyor.

Az Alkmaar’ın Kripto ve Bitcoin Girişimi Büyük Tepkiler Uyandırdı


Hollanda hükümetinin kripto para piyasasını tam benimsememesi nedeniyle, yetkililerin bu konularda görüş bildirmediği söyleniyor. Bu haberin gündeme düşmesiyle beraber Hollanda’da bir yetkilinin, kripto paralara yasak getirilmesiyle ilgili görüşünü paylaştığı belirtiliyor. Henüz bir gelişme olmasa da, kripto karşıtı seslerin çoğaldığı görülebiliyor.

Az Alkmaar yaptığı bu girişim sayesinde, Hollanda ligine örnek olabilir. Özellikle büyük bir akımın parçası olduğu için, diğer kulüplerinde bu yönde adım atabileceği tahmin ediliyor. Ancak, Hollanda’nın buradaki tutumu çok önemli. Bilindiği üzere, Hollanda yetkilileri kripto paralara pek sıcak bakmıyor.

Yeniliklerin dur durak bilmediği kripto para piyasasına, futbol kulüplerinin yavaş  yavaş katılacağı düşünülüyor. Özellikle bu durumun, kripto para piyasalarına büyük faydası olacağı düşünülüyor. Bu ilk adımın büyük bir etki yaratacağı ve farklı yerlerdeki futbol kulüplerinin de, bu alana yönelebilecekleri tahmin ediliyor.

AZ Alkmaar’ın Kripto Paralar ve Bitcoin’i Benimsemesi Ne İfade Ediyor?


Kripto para piyasasında bulunan şirketler markalarının daha fazla bilinirliğe ulaşması için, bu gibi yenilikleri kaçırmıyorlar. Daha fazla sponsorluk anlaşmaları yapmaya çalışarak, marka bilinirliklerini büyük oranda arttırıyorlar. Bu yüzden Az Alkmaar’ın bu girişimi, kripto paraların bilinirliği için çok büyük önem arz ediyor.

Yakın zamanda paylaştığımız haberde Crypto.com geçtiğimiz günlerde büyük bir anlaşmaya imza attı. Formula 1 ile yaptığı ortaklık ile dikkatleri üzerinde çekti. Ayrıca Amerikalı futbol takımlarından bazıları da, Bitcoin’i benimsemeye başlıyorlar. Super Bowl’da yedi kez şampiyon olan Tom Brady’de, FTX ile anlaşma imzalamıştı.

02 Tem 2021 - 20:24 - Ekonomi

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