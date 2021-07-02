Alişan’ın Kardeşinden Haber Geldi! Önce Buse Varol, Sonra O İsim! Milyonlar Bu Ana Kilitlenmişti, Sosyal Medya Sallandı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan kişilerinden biri olan Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş’tan sonunda bir haber geldi. Kısa bir süre Buse Varol, Alişan’ın kardeşine yönelik paylaşımlar yaparak durumunun stabil olduğunu belirtmişti. Şimdi ise o isim bir açıklama yaparak son durumundan bahsetti. Milyonlar bu ana kilitlenmişti; gelen haberle birlikte sosyal medya çalkalandı. Peki, neler oluyor?
Alişan kardeşinin koronavirüse yakalanmasından ve hastaneye kaldırılmasının ardından Alişan sosyal medya hesabı üzerinden herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Buse Varol ise ara sıra Alişan’ın kardeşine dua yöneliğinde paylaşımlar yapmıştı.
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın son durumu merak konusu olurken, Alişan’ın yakınlarından olan bir isim Selçuk Tektaş’ın bulunduğu hastaneye ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Peki, Alişan’ın kardeşinin son durumu ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.