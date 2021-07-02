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02 Tem 2021 - 20:17

Alişan’ın Kardeşinden Haber Geldi! Önce Buse Varol, Sonra O İsim! Milyonlar Bu Ana Kilitlenmişti, Sosyal Medya Sallandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan kişilerinden biri olan Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş’tan sonunda bir haber geldi. Kısa bir süre Buse Varol, Alişan’ın kardeşine yönelik paylaşımlar yaparak durumunun stabil olduğunu belirtmişti. Şimdi ise o isim bir açıklama yaparak son durumundan bahsetti. Milyonlar bu ana kilitlenmişti; gelen haberle birlikte sosyal medya çalkalandı. Peki, neler oluyor?