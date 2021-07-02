Az Alkmaar Futbol Kulübü Dünyayı Salladı! Bitcoin'in Önü Açıldı! Futbol Dünyasında Neler Oluyor!

Ekip, bu haberi 1 Temmuz’da yaptığı bir duyuru ile açıkladı ve bu ortaklığın Bitcoin Meester’ın resmi sponsoru olacağını belirtti. Anlaşmanın bir parçası olarak Az Alkmaar, BTC‘deki bazı sponsorluk fonlarını kabul etmek zorunda kalacak. Duyuruya göre SPORTFIVE, Az Alkmaar ve Bitcoin Meester’ı birbirine bağlayarak bu anlaşmayı kolaylaştırdı. Anlaşma dört yıl sürecek ve 2024 yılının ortalarına doğru sona erecek ve her iki taraf da bu öncü hareketi anmak için AFAS Stadyumu’nda bir sözleşme imzaladı.

İddiaya göre, bu ortaklık Hollanda’da türünün ilk örneği ve futbol taraftarları kriptopara sektörüne çekilmeye çalışılıyor. Az Alkmaar, BTC’nin potansiyeline inandığı için aldığı BTC’yi bilançosunda tutma sözü verdi. Bu ortaklık hakkında yorum yapan Bitcoin Meester CEO’su Mitchell Zandwijken, şirketin son birkaç yılda önemli ölçüde büyümesine rağmen, bu gelişmenin daha da genişlemesine yardımcı olacağını söyledi. Bitcoin Meester’in sayısız hayranı nedeniyle futbol endüstrisini ve bir bütün olarak spor sektörünü izlediğini açıklamaya devam etti. Ona göre, Az Alkmaar ile olan bu ortaklık, şirketin müşteri tabanını genişletmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası.

Futbol Dünyasında Kriptopara Benimsenmesi Giderek Artıyor



Az Alkmaar’ın Ticari Direktörü Michael Koster, kriptopara piyasasının son birkaç yılda geniş bir kullanıcı tabanını çekmesinin ardından iyi performans gösterdiğini ifade etti. Yeni benimseyenlerin bazıları sektörün nasıl çalıştığına aşina olmadığı için pazardaki rehberliğin kilit önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Ancak, kriptopara ile uğraşmaya karar veren futbol taraftarlarının Bitcoin Meester’da sorumlu bir rehber bulacağına inanıyor. Koster’a göre, yeni kullanıcılar için güvenli bir ortam yaratmak, kriptopara birimlerinin toplu olarak benimsenmesine yol açan bir kapı açıyor.

Bu haber futbol endüstrisi olarak kriptopara birimlerine giderek daha fazla dahil olmaya devam ediyor. Az Alkmaar’dan önce, S.L Benfica, UTRUST ile bir ortaklık yoluyla ürünleri için ödeme olarak kripto para kabul eden ilk Avrupa futbol kulübü oldu. O sırada ekip BTC, ETH ve UTRUST tokenini (UTK) kabul etti. Kriptoparaları kabul etmenin yanı sıra, Manchester City ve AC Milan da dahil olmak üzere birçok futbol kulübü, taraftar katılımını artırmak için fan tokenleri benimsedi.