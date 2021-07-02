Stake Endüstrisi 40 Milyar Dolar Öngörüsü! JPMorgan 2025'e İşaret Etti! Ethereum 2.0 Ağında Neler Oluyor!

Yeni paylaşılan JPMorgan raporu, enerji verimi düzenlenmiş Ethereum 2.0 Ağının başlatılmasıyla beraber, staking gelirlerinin yatırımcılar için daha çekici olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre halihazırda staking yapan yatırımcılar, yıllık olarak 9 milyar dolar getiri elde ediyorlar.

Ethereum gelecek yıl enerji verimi için geçiş yaptığında, staking getirilerinin 2 katından fazla artacağını ve 20 milyar dolardan fazla staking geliri elde edileceğini düşünüyorlar. Ayrıca 2025 yılına kadar, tekrar ikiye katlanacağını ve 40 milyar doları bulacağını söylüyorlar.

Ethereum 2.0, Staking Getirileri vs Geleneksel Getiriler



JPMorgan analistinin yaptığı karşılaştırmada, “Stake yoluyla yapılan getirinin geleneksel getirilere göre yüksek oranları bulunuyor. Ayrıca kripto paralar ile yapılan yatırımların, maliyetleri daha az. Stake endüstrisinde bulunan yüksek değerleri ise, yatırım yapmak için teşvik olarak görüyoruz.” dedi.

StakingRewars’ın raporuna göre stake edilen miktar bakımından sıralama yapıldığında, ilk 10 sıradaki kripto paraların yıllık stake ödülleri %3 ile %13 arasında. Bunların yanında stake sahibinin, geçerli kripto para biriminin artışına göre de karını arttırdığı söyleniyor. Aynı zamanda son gelişmeler göre JPMorgan, yatırımcılarına Bitcoin sunmaya hazırlanıyor. Bu raporla beraber de, JPMorgan’ın bu sektöre verdiği önemi arttırdığını görebiliriz.

Stake getirilerinin düzenli olması, kripto paralarda riskleri düşürmesi ve her gün gelişen bir endüstri olması dikkat çekiyor. Özellikle yatırımcılar, risklerini minimize etmek için bu yolu kullanıyorlar. Ayrıca hodl eden yatırımcılar, uzun süreli yatırımlarının getirisini arttırıyorlar.

Staking Kripto Para Piyasalarında Kurtarıcı Mıdır?



JPMorgan belli kripto para birimlerinde dikkatini veren bir şirkettir. Staking hakkında raporları ve düzenlemeleri, bu sektörü ciddiye almaya başladıklarını gösteriyor. Özellikle günden güne artan bir grafiğin karşısında, başka şansları yok gibi görünüyor. Son rapora göre staking endüstrisi ciddi bir hal almaya başlıyor. Özellikle yatırımcılar, risk azaltmak ve gelir elde etmek için bu yolu kullanıyorlar.

Çok hızlı hareketler yapan kripto para piyasalarında, staking kurtarıcı olabilir. Özellikle riskleri azaltmakta kullanılmasıyla göze çarpıyor. Büyük şirketlerinde kripto paralara yönelmesiyle beraber, günden güne artan bir grafik izliyoruz. Bu staking için de geçerli. Aynı zamanda yatırımcıların, büyük oranının bu sektöre yöneldiği görülüyor. Merkezsiz finans borsalarının kendini kanıtlamasıyla beraber, staking yapmak artık çok kolay bir hal aldı.