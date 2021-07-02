- 02 Tem 2021 - 20:46 G: 02 Tem 2021 - 20:50

Tosuncuk Bir Geldi, Ortalık Toz Duman Oldu! Bitcoin İle Servetini 10'a Katladı! Paralar Geri Ödenebilir!

Türkiye’nin en unutulmaz saadet zinciri vakalarından bir olan Çiftlik Bank’ın arkasındaki isim Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde yetkililere teslim oldu. Bu sırada, Nisan ayında rekor kıran Bitcoin ile parasını 10’a katladığı öne sürüldü. Teslim olacağını yayınladığı bir videoda duyuran Aydın, “Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi irademle Türk yargısına teslim olacağım” ifadelerini kullandı. Mağdurların paraları geri ödenebilir. İşte detaylar...

Mehmet Aydın’ın Bitcoin ile parasını ona katladığı iddia ediliyor


“Tosuncuk” lakaplı Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden 511 milyon lira toplayarak Uruguay’a kaçmıştı. Ana akımda yer alan haberlere göre Aydın, topladığı bu paranın 500 milyon lirasını Bitcoin’e yatırdı. Yatırdığı dönemde 6 bin dolar olan BTC, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Nisan ayında zirve yapıp 64 bin doları görmüştü. Dolayısıyla, iddialara göre, Mehmet Aydın’ın serveti 500 milyon liradan 5 milyar liraya çıktı. Aydın’ın, BTC yatırımıyla elde ettiği bu kâr ile mağdurlara ödeme yapmayı planladığı ileri sürülüyor. Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu’na teslim olan “Tosuncuğun”, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği bildiriliyor.

02 Tem 2021 - 20:46 - Gündem

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