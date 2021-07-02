Tosuncuk Bir Geldi, Ortalık Toz Duman Oldu! Bitcoin İle Servetini 10'a Katladı! Paralar Geri Ödenebilir!

Mehmet Aydın’ın Bitcoin ile parasını ona katladığı iddia ediliyor



“Tosuncuk” lakaplı Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden 511 milyon lira toplayarak Uruguay’a kaçmıştı. Ana akımda yer alan haberlere göre Aydın, topladığı bu paranın 500 milyon lirasını Bitcoin’e yatırdı. Yatırdığı dönemde 6 bin dolar olan BTC, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Nisan ayında zirve yapıp 64 bin doları görmüştü. Dolayısıyla, iddialara göre, Mehmet Aydın’ın serveti 500 milyon liradan 5 milyar liraya çıktı. Aydın’ın, BTC yatırımıyla elde ettiği bu kâr ile mağdurlara ödeme yapmayı planladığı ileri sürülüyor. Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu’na teslim olan “Tosuncuğun”, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği bildiriliyor.