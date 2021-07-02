Ripple'dan Değer Kaybını Önleyecek Hamle! Uzak Doğunun Devleri İle Anlaşma Geldi! İşte Detaylar...

Köklü kripto para birimi XRP için oldukça hareketli bir hafta geride kalmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davası henüz sonuçlanmamasına rağmen piyasaya XRP sürmeye devam eden şirket, Uzak Doğu kökenli iki dev şirketle anlaşma imzaladı. Merkezi San Francisco’da bulunan şirket NFT dünyasında OpenSea platformunun en büyük rakiplerinden biri olan Singapur kökenli Mintable ve Japonya’nın önemli finans kurumları arasında bulunan SBI ile anlaşma sağladı.



1 Milyar XRP Piyasaya Sürüldü



Ripple şirketi piyasaya düzenli olarak her yıl 1 milyar XRP sürüyor. SEC davasından önce bu konuda herhangi bir engel olmasa da dava sürerken şirketin bu konuda ne yapacağı merak konusu olmuştu. Davaya rağmen kararından vazgeçemeyen Ripple, 1 Temmuz günü 500 milyon dolar değerinde iki hesabın kilidini açarak kullanıma sürdü. Piyasaya sürülen XRP’lerin büyük bir kısmı likidite sağlama amaçlı kullanılacak. Ayrıca şirket ortakları da piyasaya sürülen bu kripto paralardan pay alacak. Ripple bu hareket karşısında son yirmi dört saat içinde ciddi bir şekilde değer kaybı yaşamadı.



Daha önce bazı konularda anlaşma sağlayan Ripple ve Japon finans kurumu SBI ortaklıklarına yeni bir madde ekleyerek NFT (değiştirilemez token) ve varlıkların tokenlaştırılması konularında birlikte çalışma kararı aldıklarını beyan ettiler. Bununla birlikte şirket NFT platformları arasında saygın bir yer edinen Mintable için 13 milyon dolarlık bir fon hazırladığını duyurdu.

SBI Destek Olmaya Devam Edecek



Japonya merkezli bir finansal hizmetler kurumu olan SBI aynı zamanda kripto para birimleri ile yakın ilişkide olmasıyla biliniyor. Dijital teknolojilere önem veren kurum blok zincir çözümleri için Ripple ile çalışıyor. Yıllardır blok zincir ödeme sistemleri üzerine yoğunlaşan Ripple şirketi bu alanda en güvenilir en hızlı platformlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ripple, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaptığı anlaşmalar sayesinde farklı ülkelerde bulunan şirket ve bankalar arasında anında ve ücretsiz gönderimlerin gerçekleşmesini sağlıyor. SBI şirketin başkanı ve CEO’su Yoshitaka Kitao XRP’nin özelliklerini övdüğü Mevcut Yönetim Bilgilendirme Brifinginde anlaşmanın gelişerek devam edeceğini belirtiyor.



Hızlı ve güvenilir ödemeler yapma konusunda uzmanlaşan XRP blok zincir ağı aynı zamanda NFT ürünlerini saklama ve varlıkların tokenlaştırılması konusunda da görev yapıyor. SBI tarafından yayınlanan belgede ağın bu özelliklerine değinildi. Kitao bu hizmetleri XRP Ledger ile çözümleyeceklerini belirtirken bu ağı seçmelerindeki en önemli nedeni düşük işlem ücretleri olarak gösterdi.

Mintable Yatırımları Artıyor



SBI ile NFT anlaşması yapan şirket bu konuda en güvenilir ve popüler platformlar arasında yer alan Mintable’a yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketin bu platforma son olarak 13 milyon dolar yatırdığı belirtiliyor.

Mintable CEO’su Zach Burks, NFT sektörünün son aylardaki inanılmaz gelişmesine değindi. Burks bu teknolojinin spor, eğlence ve sanat başta olmak üzere çok sayıda sektörü yakından ilgilendiren özellikle barındırdığını söyledi:

“Teknolojinin olgunlaşmaya devam etmesi ve alanın hızla gelişmesi Mintable için çok önemli bir avantaj yaratıyor. NFT’lerin ana kullanıcılar arasında getirebileceği birçok fırsat konusunda aynı ortak inanca sahip olan yatırımcılarımızın desteği için minnettarız.”