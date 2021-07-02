Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu, Yeniden Bela Olmaya Geliyor! Artık Diğer Yarışmacıları Düşünsün! Sosyal Medya Kaynıyor! “Sonunda Bee”

Seveni olduğu kadar sevmeyeninde olduğu ismin Survivor’a katılacak olmasının ardında birçok kişi “Bela olmaya geliyor. Artık diğer yarışmacılar düşünsün” yorumlarında bulundular. Sevilerek takip edilen isim hakkında gelen bu paylaşım ise ortalığın kaynamasına neden oldu. Peki, hangi yarışmacı Survivor All Star için yeniden dönüyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma özellikle 2020 sezonunda televizyon dünyasına damgasını vurmuştu. Pandemiden dolayı birçok dizi yayın hayatına ara verince Dominik’te çekimleri yapılan Survivor yarışması ise en çok izlenen yapım olarak kayıtlara geçmişti. Bu sebepten Survivor 2020 sezonu izleyici için oldukça farklı bir yere sahip! Survivor 2020 sezonunda bulunan isim ise yeniden giriş yapıyor!



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