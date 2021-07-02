Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu, Yeniden Bela Olmaya Geliyor! Artık Diğer Yarışmacıları Düşünsün! Sosyal Medya Kaynıyor! “Sonunda Bee”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce yayın hayatını noktalamıştı. Yeni sezon için çalışmalarsa resmen başladı. Survivor 2020 yılında yarışmış olan bir isim ise yeniden Survivor yarışmasına katılacağını resmen duyurdu! Acun Ilıcalı’ya pota koyan tek yarışmacı olarak bilinen isim milyonları heyecanlandırdı!
Seveni olduğu kadar sevmeyeninde olduğu ismin Survivor’a katılacak olmasının ardında birçok kişi “Bela olmaya geliyor. Artık diğer yarışmacılar düşünsün” yorumlarında bulundular. Sevilerek takip edilen isim hakkında gelen bu paylaşım ise ortalığın kaynamasına neden oldu. Peki, hangi yarışmacı Survivor All Star için yeniden dönüyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma özellikle 2020 sezonunda televizyon dünyasına damgasını vurmuştu. Pandemiden dolayı birçok dizi yayın hayatına ara verince Dominik’te çekimleri yapılan Survivor yarışması ise en çok izlenen yapım olarak kayıtlara geçmişti. Bu sebepten Survivor 2020 sezonu izleyici için oldukça farklı bir yere sahip! Survivor 2020 sezonunda bulunan isim ise yeniden giriş yapıyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.