- 09 Tem 2021 - 22:51

Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Ankara’da Nasıl Ve Nereden Alınır 2021? Psikoteknik Belgesi Fiyat 2021

Özellikle ticari araçlar için zorunlu hale gelen psikoteknik belgeleri, ilgili ekipler tarafından çok sık denetleniyor. Trafik çevirmelerinde sorun olan bu durum henüz psikoteknik belgesini almamış olan şoförleri tedirgin ediyor. Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi Ankara’da nasıl ve nereden alınır 2021? İşte, psikoteknik belgesi fiyat 2021 ve daha fazlası…

Trafik kazalarında hayati hataları engellemek için kolları sıvayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, sürücüleri yeni bir uygulama ile tanıştırıyor. Psikoteknik belgesi denilen bu uygulama, Haziran sonundan bu yana trafikte zorunlu olarak kabul ediliyor. 

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Ticari araçlar için zorunlu kılınan yeni bir uygulama olan psikoteknik belgesi, sıklıkla “psikoteknik belgesi?” sorusunun sorulmasına neden oluyor. 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren ticari araç sürücülerinin almasının zorunluğu olduğu psikoteknik belgesi, trafikte insan kaynaklı hataları en aza indirmeyi hedefliyor. Başvuru yapan sürücülerin refleks, algı, muhakeme yeteneği gibi 12 farklı testten geçirildiği psikoteknik belgesi, bu testlerin ardından alınabiliyor. Değerlendirme sonucunun olumlu çıkması halinde ve doktor onayı da verilirse sürücünün psikoteknik belgesi alması mümkün oluyor. Öte yandan psikoteknik belgesi değerlendirme sonuçları e-Nabız üzerinden kontrol edilebiliyor.

09 Tem 2021 - 22:51 - Yaşam

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