Şeyma Subaşı Kafa Karıştırmaya Devam Ediyor! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Meedo Sinirden Deliye Dönecek! Bu Sefer Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı kafa karıştırmaya devam ediyor. 2 Temmuz doğum günü olmasından dolayı bir paylaşım yaparak iddialara göre Mısırlı sevgilisi Meedo sinirden deliye döndü. Bu sefer son noktayı koyan Şeyma subaşı akılları yerle bir etti. Neler oluyor?
Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı 7 aylık aşkıyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, önce hamile olduğunu belirtmiş, sonra bebeği düşürdüğünü dile getirmiş daha sonra ise ayrıldıklarını açıklamıştı.
Mısırlı aşkı Meedo’nun dolandırıcı olduğu iddialarına Şeyma Subaşı “Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor” sözlerini dile getirmiş ve adeta çıkan haberlere kan kusmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.