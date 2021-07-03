Şeyma Subaşı Kafa Karıştırmaya Devam Ediyor! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Meedo Sinirden Deliye Dönecek! Bu Sefer Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı 7 aylık aşkıyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, önce hamile olduğunu belirtmiş, sonra bebeği düşürdüğünü dile getirmiş daha sonra ise ayrıldıklarını açıklamıştı.

Mısırlı aşkı Meedo’nun dolandırıcı olduğu iddialarına Şeyma Subaşı “Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor” sözlerini dile getirmiş ve adeta çıkan haberlere kan kusmuştu.



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