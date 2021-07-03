Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kazandığı Parayla Resmen Şov Yaptı! Acun Ilıcalı Bunu Beklemiyordu, Acun Medya Şok İçinde Kaldı! Herkes Yerken O…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce İsmail’in şampiyon olmasıyla ekranlara veda etmişti. 6 aylık aksiyon ve heyecan dolu serüvenin bitişi ise özellikle Survivor izleyicisinde büyük bir hayal kırıklığı bırakmıştı. Sevilerek takip edilen yarışmadan aldığı ödül çok konuşulan İsmail kazandığı parayla öyle bir şey yaptı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın neredeyse her bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşanıyordu. Poyraz ve İsmail’in sona kalmasıyla birlikte seyirciler ise tuttukları isimlere SMS’ler atarak destek olmuştu. İsmail’in kazanmasıyla birlikte ise İsmail’in ne kadar ödül aldığı merak konusu olmuştu ki, büyük bir ifşayla birlikte yarışmanın kazanın ne kadar ödül aldığı belli oldu.
Survivor İsmail ise yarışma içerisinde duruşuyla ve performansıyla adını konuşturmuş; “Şampiyon” olarak anılan isimlerden birisi olmuştu. Acı dolu bir çocukluk yaşadıktan sonra güreş sporuna yönelerek 2 kez Baş Pehlivan unvanı alan İsmail, Survivor’dan kazandığı parayla…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.