Müge Anlı’ya Yabancı Komşu Şoku! Canlı Yayında Çılgına Dönmüştü, Şimdi Gözler Sadece Ona Çevrildi! Açıklaması Olay Yarattı! Neler Oluyor?

Büyükşen cinayeti araştırılmaya devam ederken, sular iyice kaynamaya başladı. Herkes birbirini işaret ederken son hamle Osman Büyükşen’den geldi. Esrarengiz komşudan bahsederek yayına katılmasını, bildiklerini ve gördüklerini anlatmasını istemişti. Programın yeni yayınında Müge Anlı, esrarengiz komşu Osman Büyükdoğrucan’ın yayına katılıp açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Osman Büyükdoğrucan, ilk kez katıldığı yayında açıklama yaptı. Cinayet dosyasında kilidi açacak kişinin kendisi değil, Büşra Büyükşen’in olduğunu ifade etti. Kendisinin cinayet günü ve saatinde ne yaptığına dair bilgiler verdi. Olay anında evinin mutfağında oturduğunu, hiçbir ses duymadığını söyledi. Ses duymamasındaki sebep ise, mutfak camlarının ses geçirmez özellikte olduğunu bildirdi.



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