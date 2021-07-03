Müge Anlı’ya Yabancı Komşu Şoku! Canlı Yayında Çılgına Dönmüştü, Şimdi Gözler Sadece Ona Çevrildi! Açıklaması Olay Yarattı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’de, çifte cinayet dosyası incelenmeye devam ediliyor. Esrarengiz komşudan bahseden Osman Büyükşen, “Cinayeti görmüş ya da duymuş olabilir” diyerek o kişiyi işaret etmişti.
Büyükşen cinayeti araştırılmaya devam ederken, sular iyice kaynamaya başladı. Herkes birbirini işaret ederken son hamle Osman Büyükşen’den geldi. Esrarengiz komşudan bahsederek yayına katılmasını, bildiklerini ve gördüklerini anlatmasını istemişti. Programın yeni yayınında Müge Anlı, esrarengiz komşu Osman Büyükdoğrucan’ın yayına katılıp açıklamalarda bulunacağını söyledi.
Osman Büyükdoğrucan, ilk kez katıldığı yayında açıklama yaptı. Cinayet dosyasında kilidi açacak kişinin kendisi değil, Büşra Büyükşen’in olduğunu ifade etti. Kendisinin cinayet günü ve saatinde ne yaptığına dair bilgiler verdi. Olay anında evinin mutfağında oturduğunu, hiçbir ses duymadığını söyledi. Ses duymamasındaki sebep ise, mutfak camlarının ses geçirmez özellikte olduğunu bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.