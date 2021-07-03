Kripto Para Piyasalarında Skandal! Gizli Görüşme Ortaya Çıktı! ABD Ekonomisinde Neler Oluyor!

Kripto para piyasalarında medyaya yansımayan gizli görüşme!



11 Mayıs 2021’de dünyanın en saygın kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Brian Amstrong ile ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bir araya gelmiş. Görüşme Coinbase’in halka arzda bulunduğu tarihten yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti.

14 Mayıs’ta Coinbase’ın CEO’su bir tweet paylaştı ve Washington DC’de bir grup politikacı ile görüştüğünü söyledi. Ancak Armstrong, FED Başkanı ile görüştüğüne dair bir açıklamada bulunmadı.

İkili arasındaki görüşmenin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak görüşmede merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ve regülasyonlar konusunun ele alındığı tahmin ediliyor.

Çin, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve birçok AB ülkesi CBDC konusunda oldukça yoğun çalışma yürütüyor. Fransa, Çin, Japonya ve Güney Kore CBDC konusunda test uygulamalara bile başladılar. Ancak bu konuda FED oldukça ağırdan alıyor. Konuyla ilgili FED, çalışmalar yapıyor ve analizler gerçekleştiriyor. Fakat FED, bekle ve gör politikası güdüyor. FED önce diğer ülkeleri görelim eğer sorunsuz biçimde CBDC’yi kullanırlarsa biz de CBDC’yi kullanmaya başlarız modunda.

ABD’li finans uzmanları FED’in CBDC konusunda geç kalmasının doların hakimiyetini tehlikeye atacağını düşünüyor. Kuvvetle muhtemel Brian Armstrong ve Jerome Powell arasında CBDC’nin avantajları ve dezavantajları konusunda fikir alışverişi gerçekleşti.

Gündeme gelmiş olması kuvvetle muhtemel diğer konusu ise regülasyonlar konusu. Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklaması ve ABD’de eyaletler bazında Bitcoin ve kripto paralara yönelik liberal açılımların gerçekleşmesi eş zamanlı oluyor. Bu süreç ABD’nin Bitcoin konusunda politika değişikliğine gittiği ve daha liberal yaklaşım sergilediği şeklinde okunabilir. Brian Amrstrong’un bu konuda Jerome Powell’ı etkileyip etkilemediği ise merak konusu.