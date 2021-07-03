- 03 Tem 2021 - 17:27

Seren Serengil’den Kabus Gibi Haber! Hayranları Titredi, Korkudan Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Sayılı Günü Kaldı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kabus gibi haber! Hayranları resmen titredi, korkudan milyonların tüyleri ürperdi. Ameliyat olmak için sadece sayılı günleri kalan Seren Serengil, yapmış olduğu paylaşımda bir deri bir kemik kaldığını gösterdi.

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, dönem dönem programda da rahatsızlıklar yaşamış ve canlı yayını terk etmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce ise Sevgilisi Tohmo sosyal medya üzerinden Seren Serengil’in ameliyata alındığını duyurmuştu.

Sevilen sunucudan gelen bu acı haber ise ağızları açık bırakmıştı. Gün geçtikçe eriyen artık deri kemik haline gelen Seren Serengil, milyonları şok edecek bir paylaşımda bulundu. 13 Temmuz’da ameliyata gireceğini duyuran Seren Serengil’in ameliyatı için sayılı günleri kaldı. Peki, Seren Serengil nasıl bir paylaşım yaptı?

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03 Tem 2021 - 17:27 Ankara- Yaşam

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