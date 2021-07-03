Acun Ilıcalı’nın Müge Anlı Kabusu Bitti! Bu Eşikten Geçemezse TV8’in Hiçbir Anlamı Yok Demektir! Büyük Engel Yerinden Kalktı! Şimdiki Hamlesi Ne Olacak?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce Survivor yarışmasını noktalayıp sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’de tekne tatili yapmaya karar vermişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin ise Masterchef yarışmasını başlatmış fakat beklediği performansı reytinglerde alamamıştı.
Reyting sıralamasında sık sık önüne engel olan Müge Anlı ise ekranlardan çekildi. Birçok dizinin final yapmasıyla birlikte Masterchef yarışmasının reytinglerde ilk sıraya oturacağı düşülse bile tahmin edilen olmadı. Acun Ilıcalı’nın adeta kabusu haline Müge Anlı ile Tatlı Sert programı final yaptı.
Müge Anlı’nın final yapmasıyla birlikte ise meydan Masterchef yarışmasına kaldı. TV8 ekranlarında her yıl patlama yapan yarışmanın bu yıl sessiz bir şekilde ilerlemesi ise birçok kişiye “Acun Ilıcalı bu akşam alacağı reytinglerde eşiği geçemezse TV8’i kapatır” yorumlarına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.