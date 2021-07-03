Acun Ilıcalı’nın Müge Anlı Kabusu Bitti! Bu Eşikten Geçemezse TV8’in Hiçbir Anlamı Yok Demektir! Büyük Engel Yerinden Kalktı! Şimdiki Hamlesi Ne Olacak?

Reyting sıralamasında sık sık önüne engel olan Müge Anlı ise ekranlardan çekildi. Birçok dizinin final yapmasıyla birlikte Masterchef yarışmasının reytinglerde ilk sıraya oturacağı düşülse bile tahmin edilen olmadı. Acun Ilıcalı’nın adeta kabusu haline Müge Anlı ile Tatlı Sert programı final yaptı.

Müge Anlı’nın final yapmasıyla birlikte ise meydan Masterchef yarışmasına kaldı. TV8 ekranlarında her yıl patlama yapan yarışmanın bu yıl sessiz bir şekilde ilerlemesi ise birçok kişiye “Acun Ilıcalı bu akşam alacağı reytinglerde eşiği geçemezse TV8’i kapatır” yorumlarına neden oldu.



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