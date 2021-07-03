- 03 Tem 2021 - 18:55 G: 03 Tem 2021 - 19:00

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu Kalpten Götürecek! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tüm Ezberler Bozuldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Kenan Görmesin”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Sinem Kobal, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden biri paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun ekranlarda uzun bir süredir olamamasına karşın; aktif kullandığı sosyal medya hesabında ise paylaşımların adeta biri bitiyor, biri başlıyor. Peki, Sinem Kobal nasıl bir paylaşım yaptı?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri hoplatan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’yu ise kalpten götüreceğini düşündürdü. Öyle bir paylaşım yaptı ki, uzun zamandır kural olarak koyduğu mayolu bikinili paylaşımlarına son verdi! Ezberleri bozan Sinem Kobal’a ise bakan bir daha baktı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Sinem Kobal’ın son paylaşımına eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun kıskanacağını düşündüğü için “Sinem bu ne hal? Kenan görmesin” yorumlarını yaptılar. Peki, uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Sinem Kobal nasıl bir paylaşım yaptı?

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03 Tem 2021 - 18:55 Ankara- Yaşam

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