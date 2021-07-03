Müge Anlı’nın “Yasak Aşkından” Kızı Ortaya Çıktı! Milyonlar Adını Bile Bilmiyor, Sosyal Medya Çalkalandı! “O da Bir Zamanlar Aşka Yenilmiş…”
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı’nın özel hayatı merak edilince ortaya çok ilginç olaylar çıktı! Programında ele aldığı konularla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı’nın hayatı kendi programına konuk olacak kadar ağır cinsten! Peki, neler yaşamış?
Televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, Kanal 6’da çalıştığı dönemlerde Burhan Akdağ isimli bir magazin müdürüyle aşk yaşamaya başlıyor fakat Burhan Akdağ hem evli hem de çocuğu var! Yasak aşka yenik düşen Burhan Akdağ, Müge Anlı için eşini, evini ve çocuklarını terk ediyor ve Müge Anlı ile evlenmek için çalışmalara başlıyor!
Müge Anlı ile evlenen Müge Lidya isimli bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Burhan Akdağ ise Müge Anlı’nın hızla yükselmesine karşın kendi kariyerinde düşüşler yaşayınca; Müge Anlı ile belli başlı sorunlar yaşıyor. Müge Anlı 2008 yılında ise Burhan Akdağ’dan olaylı bir şekilde ayrılıyor fakat olaylar bununla bitmiyor. Müge Anlı, Burhan Akdağ’dan ise şiddet gördüğünü dile getiriyor! Kızı Lidya Müge ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.