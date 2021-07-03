FOX TV’den Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Dönüyor, Canan Yeniden Kadroda! Sevenlerine Büyük Müjde Verildi! Sadece Sayılı Saatler Kaldı!

Sevilerek izlenen dizinin neredeyse her bölümü reytinglerde büyük bir başarı elde ediyordu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sevenlerine aksiyon ve komediyi bir arada yaşatan dizinin başrollerinde ise Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafza Sancaktutan gibi isimler yer alıyor.

Dikkatleri üzerine çekerek izlenme rekorları kıran dizinin sezon finalinde ise Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit, diziden ayrılmak istediğini yapımcıya duyurmuş ve sevenlerine veda etmişti. Peki, diziden ayrıldıktan sonra Funda Eryiğit neler söylemişti.



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