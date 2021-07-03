- 03 Tem 2021 - 20:30 G: 03 Tem 2021 - 20:33

FOX TV’den Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Dönüyor, Canan Yeniden Kadroda! Sevenlerine Büyük Müjde Verildi! Sadece Sayılı Saatler Kaldı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz, yeniden ekranlara dönüyor. Sevenlerine müjdeli haberi duyuran FOX TV, Canan’ın diziden ayrılmadan önceki tekrar bölümlerini yeniden ekranlara getirecek.

Sevilerek izlenen dizinin neredeyse her bölümü reytinglerde büyük bir başarı elde ediyordu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sevenlerine aksiyon ve komediyi bir arada yaşatan dizinin başrollerinde ise Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafza Sancaktutan gibi isimler yer alıyor.

Dikkatleri üzerine çekerek izlenme rekorları kıran dizinin sezon finalinde ise Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit, diziden ayrılmak istediğini yapımcıya duyurmuş ve sevenlerine veda etmişti. Peki, diziden ayrıldıktan sonra Funda Eryiğit neler söylemişti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

03 Tem 2021 - 20:30 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yarışmacısıydı Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Eğer Tutarsa Acun Ilıcalı’ya Yol Gözükecek! Survivor’a Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki… mask
Survivor Yarışmacısıydı Acun Ilıcalı’ya Rakip Oldu! Eğer Tutarsa Acun Ilıcalı’ya Yol Gözükecek! Survivor’a Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki…
Müge Anlı’nın “Yasak Aşkından” Kızı Ortaya Çıktı! Milyonlar Adını Bile Bilmiyor, Sosyal Medya Çalkalandı! “O da Bir Zamanlar Aşka Yenilmiş…” mask
Müge Anlı’nın “Yasak Aşkından” Kızı Ortaya Çıktı! Milyonlar Adını Bile Bilmiyor, Sosyal Medya Çalkalandı! “O da Bir Zamanlar Aşka Yenilmiş…”
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu Kalpten Götürecek! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tüm Ezberler Bozuldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Kenan Görmesin” mask
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu Kalpten Götürecek! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tüm Ezberler Bozuldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Kenan Görmesin”
Acun Ilıcalı’nın Müge Anlı Kabusu Bitti! Bu Eşikten Geçemezse TV8’in Hiçbir Anlamı Yok Demektir! Büyük Engel Yerinden Kalktı! Şimdiki Hamlesi Ne Olacak? mask
Acun Ilıcalı’nın Müge Anlı Kabusu Bitti! Bu Eşikten Geçemezse TV8’in Hiçbir Anlamı Yok Demektir! Büyük Engel Yerinden Kalktı! Şimdiki Hamlesi Ne Olacak?
Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!”
Seren Serengil’den Kabus Gibi Haber! Hayranları Titredi, Korkudan Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Sayılı Günü Kaldı… mask
Seren Serengil’den Kabus Gibi Haber! Hayranları Titredi, Korkudan Milyonların Tüyleri Ürperdi! Sadece Sayılı Günü Kaldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status