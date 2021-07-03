FOX TV’den Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Dönüyor, Canan Yeniden Kadroda! Sevenlerine Büyük Müjde Verildi! Sadece Sayılı Saatler Kaldı!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz, yeniden ekranlara dönüyor. Sevenlerine müjdeli haberi duyuran FOX TV, Canan’ın diziden ayrılmadan önceki tekrar bölümlerini yeniden ekranlara getirecek.
Sevilerek izlenen dizinin neredeyse her bölümü reytinglerde büyük bir başarı elde ediyordu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sevenlerine aksiyon ve komediyi bir arada yaşatan dizinin başrollerinde ise Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafza Sancaktutan gibi isimler yer alıyor.
Dikkatleri üzerine çekerek izlenme rekorları kıran dizinin sezon finalinde ise Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit, diziden ayrılmak istediğini yapımcıya duyurmuş ve sevenlerine veda etmişti. Peki, diziden ayrıldıktan sonra Funda Eryiğit neler söylemişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.