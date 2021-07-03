Demet Akalın Kafayı Survivor Yarışmacılarına Taktı! İsmail Balaban’ı Yanından Ayırmak İstemiyor, Aleyna Sağ Kolu Oldu! Acun Ilıcalı Bile Böylesini Beklemiyordu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekran hayatını noktalamıştı. Yarışmacılar ise normal hayatlarına dönüş yapmıştı. Survivor’da takımlar değiştikten sonra Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya ise ayrılmaz dörtlü olmuştu.
Survivor yarışmasından sonra nereye gidilecekse beraber giden dörtlü grup, dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya da devam ediyorlar. Kısa bir süre önce Demet Akalın ise Survivor yarışması boyunca duruşunu ve performansını beğendiği Aleyna Kalaycıoğlu’yla fotoğraf paylaşıp, iltifat değerinde bir açıklama yapmıştı.
Demet Akalın son paylaşımlarıyla takipçilerinden “Survivor yarışmacılarına kafayı takmış” yorumlarını aldı. Survivor yarışmasında Demet Akalın’a hayran olduğunu dile getiren İsmail Balaban’ı yanından ayırmak istemeyen Demet Akalın, Aleyna Kalaycıoğlu’nu ise sağ kolu seçmiş gibi duruyor! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.