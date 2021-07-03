Demet Akalın Kafayı Survivor Yarışmacılarına Taktı! İsmail Balaban’ı Yanından Ayırmak İstemiyor, Aleyna Sağ Kolu Oldu! Acun Ilıcalı Bile Böylesini Beklemiyordu!

Survivor yarışmasından sonra nereye gidilecekse beraber giden dörtlü grup, dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya da devam ediyorlar. Kısa bir süre önce Demet Akalın ise Survivor yarışması boyunca duruşunu ve performansını beğendiği Aleyna Kalaycıoğlu’yla fotoğraf paylaşıp, iltifat değerinde bir açıklama yapmıştı.

Demet Akalın son paylaşımlarıyla takipçilerinden “Survivor yarışmacılarına kafayı takmış” yorumlarını aldı. Survivor yarışmasında Demet Akalın’a hayran olduğunu dile getiren İsmail Balaban’ı yanından ayırmak istemeyen Demet Akalın, Aleyna Kalaycıoğlu’nu ise sağ kolu seçmiş gibi duruyor! Peki, neler oluyor?



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