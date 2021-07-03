- 03 Tem 2021 - 20:57 G: 03 Tem 2021 - 21:48

Demet Akalın Kafayı Survivor Yarışmacılarına Taktı! İsmail Balaban’ı Yanından Ayırmak İstemiyor, Aleyna Sağ Kolu Oldu! Acun Ilıcalı Bile Böylesini Beklemiyordu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekran hayatını noktalamıştı. Yarışmacılar ise normal hayatlarına dönüş yapmıştı. Survivor’da takımlar değiştikten sonra Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya ise ayrılmaz dörtlü olmuştu.

Survivor yarışmasından sonra nereye gidilecekse beraber giden dörtlü grup, dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya da devam ediyorlar. Kısa bir süre önce Demet Akalın ise Survivor yarışması boyunca duruşunu ve performansını beğendiği Aleyna Kalaycıoğlu’yla fotoğraf paylaşıp, iltifat değerinde bir açıklama yapmıştı.

Demet Akalın son paylaşımlarıyla takipçilerinden “Survivor yarışmacılarına kafayı takmış” yorumlarını aldı. Survivor yarışmasında Demet Akalın’a hayran olduğunu dile getiren İsmail Balaban’ı yanından ayırmak istemeyen Demet Akalın, Aleyna Kalaycıoğlu’nu ise sağ kolu seçmiş gibi duruyor! Peki, neler oluyor?

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03 Tem 2021 - 20:57 Ankara- Yaşam

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