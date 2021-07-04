- 04 Tem 2021 - 12:17 G: 04 Tem 2021 - 12:35

Masterchef’te Danilo Şef Dalga Konusu Oldu! Yarışmacının Yaptıkları Somer Şef’i Çileden Çıkarttı! Stüdyo Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef dalga konusu oldu. Milyonların izlerken içinin çekildiği yarışmaya katılan Hüseyin isimli bir yarışmacı, Danilo Şefin taklidini yapınca görenler şok içerisinde kaldı. Somer Şef ise yarışmacının bir hareketinden dolayı adeta çileden çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma, kısa bir süre önce macerasına başladı. Sevilerek takip edilen yarışmanın neredeyse her bölümü reyting rekorlarını kırarak geçiyor. Neredeyse her yarışmacı yarışmaya farklı bir renk katarken; Hüseyin isimli yarışmacı ise geceye damgasını vurdu.

Danilo Şefi çok sevdiğini dile getiren başarılı yarışmacı, “Ben Danilo Şefi cidden çok beğeniyorum. Evimde de sık sık o bir şey dedikten sonra taklidini yapıyorum. Aşırı beğeniyorum yani” sözlerini dile getirdi. Yemeğini yaparken eğlenceli anlar yaşayan Hüseyin, şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?

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04 Tem 2021 - 12:17 Ankara- Yaşam

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