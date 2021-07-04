Sporcular Beslenme Esnasında Nelere Dikkat Edilmeli? Nelerden Uzak Durmalı?

Sporcu beslenmesi sporcunun cinsiyetine, yaşına, fiziksel aktivitesine ve beslenme alışkanlıklarına göre farklılıklar göstermektedir. Kişilerin protein, yağ, karbonhidrat, su ihtiyaçları kişiye özeldir. Bu sebeple her sporcunun beslenmesi bir diyetisyen eşliğinde kişiye özel olarak hazırlanmalı ve düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Sporcunun başarısı ve sağlığı için yapılması gereken en doğru yaklaşım bu olmaktadır. Fakat beslenme her sporcuya göre değişse de bazı temel sporcu beslenme kuralları vardır.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENİLMELİ

Yeterli ve dengeli beslenme, sporcunun performansını en iyi şekilde gösterebilmesi ve sağlığı için önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenen sporcular sağlık problemleriyle karşılaşabilmektedir. Ayrıca yeterli beslenen sporcuların sakatlanma oranları düşük olmakla birlikte herhangi bir sakatlanma durumunda da toparlanma süreleri daha kısa olmaktadır. Dikkat seviyeleri sağlıklı beslendikleri için oldukça yüksektir. Yaptıkları antrenmanların etkinlik düzeyleri de maksimum seviyededir.

KARBONHİDRATTAN ZENGİN BESLENİLMELİ

Sporcuların genel olarak karbonhidratlardan zengin bir diyetle beslenmesi önerilmektedir. Hatta sporcular egzersiz sırasında kan glikoz sürekliliğinin sağlanması için 10-15 dakikada bir içine protein eklenmiş karbonhidrat içeriği %6-8 olan içecek tüketmelidirler. Yapılan bir araştırmada protein eklenmiş karbonhidrat içecekleri tüketmenin kişilerin yorgunluk sürelerini geciktirdiğini ve dayanıklıklarını arttırdığını göstermiştir.

YETERLİ PROTEİN TÜKETİLMELİ

Sporcular proteinleri sağlıkları için yeterli miktarda almalıdırlar. Özellikle dayanıklılık sporlarında protein ihtiyacı daha da artmaktadır. Sporcular egzersiz sonrası protein tüketmelidir. Böylece kas dokusundaki hasarlar toparlanmaktadır.

VİTAMİN VE MİNERAL GEREKSİNİMLERİ EKSİK KALMAMALI

Bütün sporcuların vitamin ve mineral gereksinimleri sedanter yaşayan kişilerden daha yüksektir. Bu sebeple kişiler B,C,A,E vitaminlerini ve demir, kalsiyum, sodyum ve potasyum tüketimlerine dikkat etmelidirler.

BOL SIVI TÜKETMELİ

Bol bol sıvı tüketmelidirler. Sporcular sıvı ve mineral kaybını, dehidratasyonu önlemek için yeterli seviyede sıvı tüketmelidir. Müsabaka öncesinde ve sonrasında sıvı alımına çok dikkat edilmelidir. Fakat su içmenin de bir dengesi vardır. Çok fazla su içmek vücudun soydum seviyesini seyreltebilmektedir ve bu durum hiponatremiye yani sodyumun plazmadaki yoğunluğunun azalmasına sebep olmaktadır.

GAZ YAPICI VE DENENMEMİŞ YEMEKLER KAÇINILMALI

Sporcular müsabaka öncesinde lahana, karnabahar gibi gaz yapabilen yemeklerden ve hiç denemedikleri yemekleri denemekten kaçınmalıdır. Çünkü sporcularda ishale, alerjiye, bulantıya sebep olabilir. Bu durumlar müsabaka öncesi risk oluşturmaktadır.