Şeyma Subaşı Hayatının Darbesini Yedi! Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülüyor! Nafaka Bile Ödemeye Yetişmiyor... “Allah Kurtarsın Şeyma...”
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ve gündemden hiçbir şekilde düşmeyen Şeyma Subaşı’nın başına gelmeyen kalmadı. Sevenlerinin dahi sadece ‘’Allah kurtarsın Şeyma’’ diyebildikleri olaylar hız kesmeden devam ederken Şeyma Subaşı yiyebileceği en büyük kazığı yedi.
Evlilikleri öncesi 2013 yılında dünyaya Melisa adında bir kız çocuğu getiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 2017 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerinin 4. Yılından sonra evlenme karar veren çiftin 1 yıl aradan sonra ise boşanma haberleri gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı öncesi oldukça sıradan bir hayata sahip olan Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı sonrası hayatındaki değişimler pek çok hakarete ve kötü eleştiriye kalmasına neden oldu. İkilinin boşanmalarının ardından 3 yıl geçse de Şeyma Subaşı gündemden inmeyi bilmedi. Geçtiğimiz günlerde başına öyle bir şey geldi ki sevenleri dahi ‘’Allah kurtarsın’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.