Şeyma Subaşı Hayatının Darbesini Yedi! Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülüyor! Nafaka Bile Ödemeye Yetişmiyor... “Allah Kurtarsın Şeyma...”

Evlilikleri öncesi 2013 yılında dünyaya Melisa adında bir kız çocuğu getiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 2017 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerinin 4. Yılından sonra evlenme karar veren çiftin 1 yıl aradan sonra ise boşanma haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı öncesi oldukça sıradan bir hayata sahip olan Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı sonrası hayatındaki değişimler pek çok hakarete ve kötü eleştiriye kalmasına neden oldu. İkilinin boşanmalarının ardından 3 yıl geçse de Şeyma Subaşı gündemden inmeyi bilmedi. Geçtiğimiz günlerde başına öyle bir şey geldi ki sevenleri dahi ‘’Allah kurtarsın’’ dedi.



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