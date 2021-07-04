Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İçin Tir Tir Titriyor! Acun Ilıcalı Darbelerini Vurmaya Başladı! Aynı Güne Denk Gelince Ortalık Çok Fena Karıştı! Meğer…

Kısa bir süre önce 7 aylık ilişkisinin olduğu Mohammed Alsaloussi’yle ayrılan Şeyma Subaşı büyük bir hüznün içine kapılmıştı. Her ne kadar belli etmemeye ve mutlu gözükmeye çalışsa bile bu durum sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamış ve “Kadın mutlu gözükmeye çalışıyor ama ağır depresyonda” yorumlarını almıştı.

Mohammed Alsaloussi’den hamile olduğunu belirten Şeyma Subaşı bu açıklamasından yaklaşık iki güm sonra stresten dolayı bebeğini düşürdüğünü ve evlenmek için acele etmeyeceğini açıklamıştı. Şeyma Subaşı’nın bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken yaşanan olaylar ise seyirciyi şok içerisinde bıraktı.



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