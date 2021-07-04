Hande Erçel’in Acısını Bu Bile Söndüremez! Annesi Kaybedince Daha Fazla Dayanamadı, Harekete Geçti! “Helal Olsun Hande!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Erçel, kısa bir süre önce ise dizide Eda ve Serkan’ın köy okullarına kütüphane yapma hayalinden esinlenerek Kerem Bürsin’le birlikte köy okullarına kütüphane yapmışlar ve adını “EdSer” koymuşlardı.

Bu hamlesinden sonra birde annesini anarak bir kurumla anlaşma yapan Erçel, kalplerin ısınmasına neden oldu. Dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu 2019 yılında annesini kanserden kaybetmiş ve o günü adeta hiç unutamamıştı. Annesi hakkında sık sık paylaşım yaparak annesinin kendisi için ilham perisi olduğunu belirten güzel oyuncu, öyle bir şey yaptı ki…



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