Hande Erçel’in Acısını Bu Bile Söndüremez! Annesi Kaybedince Daha Fazla Dayanamadı, Harekete Geçti! “Helal Olsun Hande!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, öyle bir şey yaptı ki; ayakta alkışlandı! Annesini çok genç yaşta kaybeden başarılı oyuncu, yaptığıyla akıllara annesini getirdi. 2019 yılında vefat eden annesi adına birçok paylaşım yapan Erçel, şimdi ise adını bir kurumla duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Erçel, kısa bir süre önce ise dizide Eda ve Serkan’ın köy okullarına kütüphane yapma hayalinden esinlenerek Kerem Bürsin’le birlikte köy okullarına kütüphane yapmışlar ve adını “EdSer” koymuşlardı.
Bu hamlesinden sonra birde annesini anarak bir kurumla anlaşma yapan Erçel, kalplerin ısınmasına neden oldu. Dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu 2019 yılında annesini kanserden kaybetmiş ve o günü adeta hiç unutamamıştı. Annesi hakkında sık sık paylaşım yaparak annesinin kendisi için ilham perisi olduğunu belirten güzel oyuncu, öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.