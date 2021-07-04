- 04 Tem 2021 - 15:27 G: 04 Tem 2021 - 15:33

TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Ekranlara Yeniden Dönmesi İçin Geri Sayım Başladı! Sadece Saatleri Kaldı! Yapımcılardan İlk Açıklama Geldi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi için TRT1 kanalından yeni karar çıktı. Ekranlara dönmesi için düğmeye basan kanal; geri sayımı başlattı. Yayın hayatına yeniden girecek olan başarılı dizinin ekranlara gelmesine ise sadece saatleri kaldı. Yapımlardan ise konu hakkında ilk açıklama geldi.

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bir Anadolu hikayesi ekranlardan seyirciye sıcacık ulaşıyor. 30. Bölümüyle geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara veren başarılı dizinin Eylül gibi ekranlara geleceği tahmin ediliyordu fakat yapımcı ve kanal seyircilerin isteklerini kıramadı ve yeniden ekranlara getirme kararı aldı fakat bir küçük farkla!

Sevilen dizinin resmi sosyal medya hesabı sezon finalinde; “Bizleri 30 hafta boyunca evlerine konuk edip her daim zirveye taşıyan siz kıymetli seyircilerimize teşekkür ederiz. Bozkırda bir Anadolu masalı #GönülDağı’na kısa bir ara... Yeni sezonda görüşürük” açıklamasını yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Peki, dizi ne zaman başlayacak?

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04 Tem 2021 - 15:27 Ankara- Yaşam

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