Maraşlı İzleyicisine Aşk Haberi Geldi! Alina Boz ve Burak Deniz'in Aşkı Belgelendi! Didem Soydan "Dımdızlak Kaldı!" Neler Oluyor?

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı dizisi bir skandala imza attı. Geçtiğimiz aylarda Güzel manken Didem Soydan ve kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Burak Deniz aşk yaşamaya başlamış bu haber ise ikilinin sevenlerini hayrete uğratmıştı. Hayranları bu ilişkiye tam da alışma aşamasındayken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen ikili Alina Boz ve Burak Deniz’in samimi pozları tüm hayranlarının ilgisini çekmiş ve magazin gündeminin de gözünden kaçmamıştı. Bu pozların ardından akıllara gelen ilk soru ise ‘’Didem kıskanmadı mı?’’ olmuştu.



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