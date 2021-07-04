Maraşlı İzleyicisine Aşk Haberi Geldi! Alina Boz ve Burak Deniz'in Aşkı Belgelendi! Didem Soydan "Dımdızlak Kaldı!" Neler Oluyor?
Ocak ayında gösterime giren ve yaklaşık olarak 1 sezondur ekranlarda yer alan ATV’nin popüler dizisi Maraşlı’da olaylar bitmek bilmiyor. Sadece dizi değil dizi oyuncularının gerçek hayatları da bir hayli aksiyonlu geçiyor. Maraşlı dizisi ile yayılan aşk iddiaları ortalığı toz duman etti. Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı bitti mi? Yeni bir aşk mı doğuyor? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı dizisi bir skandala imza attı. Geçtiğimiz aylarda Güzel manken Didem Soydan ve kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Burak Deniz aşk yaşamaya başlamış bu haber ise ikilinin sevenlerini hayrete uğratmıştı. Hayranları bu ilişkiye tam da alışma aşamasındayken yeni bir iddia ortaya atıldı.
Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen ikili Alina Boz ve Burak Deniz’in samimi pozları tüm hayranlarının ilgisini çekmiş ve magazin gündeminin de gözünden kaçmamıştı. Bu pozların ardından akıllara gelen ilk soru ise ‘’Didem kıskanmadı mı?’’ olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.