- 04 Tem 2021 - 15:56 G: 04 Tem 2021 - 16:06

Maraşlı İzleyicisine Aşk Haberi Geldi! Alina Boz ve Burak Deniz'in Aşkı Belgelendi! Didem Soydan "Dımdızlak Kaldı!" Neler Oluyor?

Ocak ayında gösterime giren ve yaklaşık olarak 1 sezondur ekranlarda yer alan ATV’nin popüler dizisi Maraşlı’da olaylar bitmek bilmiyor. Sadece dizi değil dizi oyuncularının gerçek hayatları da bir hayli aksiyonlu geçiyor. Maraşlı dizisi ile yayılan aşk iddiaları ortalığı toz duman etti. Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı bitti mi? Yeni bir aşk mı doğuyor? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı dizisi bir skandala imza attı. Geçtiğimiz aylarda Güzel manken Didem Soydan ve kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Burak Deniz aşk yaşamaya başlamış bu haber ise ikilinin sevenlerini hayrete uğratmıştı. Hayranları bu ilişkiye tam da alışma aşamasındayken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen ikili Alina Boz ve Burak Deniz’in samimi pozları tüm hayranlarının ilgisini çekmiş ve magazin gündeminin de gözünden kaçmamıştı. Bu pozların ardından akıllara gelen ilk soru ise ‘’Didem kıskanmadı mı?’’ olmuştu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

04 Tem 2021 - 15:56 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Mehmet Şef’i Şoka Sokan Durum! Stüdyo Esra Erol’da Programına Döndü! “Hoca Olayı” Milyonları Ayağa Kaldırdı! Çağrı Yapıldı… mask
Masterchef’te Mehmet Şef’i Şoka Sokan Durum! Stüdyo Esra Erol’da Programına Döndü! “Hoca Olayı” Milyonları Ayağa Kaldırdı! Çağrı Yapıldı…
Masterchef’te Danilo Şef Dalga Konusu Oldu! Yarışmacının Yaptıkları Somer Şef’i Çileden Çıkarttı! Stüdyo Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Danilo Şef Dalga Konusu Oldu! Yarışmacının Yaptıkları Somer Şef’i Çileden Çıkarttı! Stüdyo Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Yarışmasında Somer ve Mehmet Danilo’yu İstemiyor! İş Acun Ilıcalı’nın Terliğine Kadar Sıçradı! Soğuk Savaş Dönemi Bitti! “Yazıklar Olsun!”
MasterChef 2021 Full İzle! 3 Temmuz 2021 MasterChef 7. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 3 Temmuz 2021 MasterChef 7. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor? MasterChef 2021 Full İzle! mask
MasterChef neden yok? 2 Temmuz MasterChef neden yayınlanmıyor? MasterChef 2021 Full İzle!
Masterchef Yarışmasında Skandal Aşk Olayı! Acun Ilıcalı Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Olanlar Oldu! Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Skandal Aşk Olayı! Acun Ilıcalı Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı, Olanlar Oldu! Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…
MasterChef Çekimleri Kaç Saat Sürüyor? Masterchefe Katılanlar Para Alıyor Mu? İşte MasterChef 2021 İzleyici Yorumları mask
MasterChef Çekimleri Kaç Saat Sürüyor? Masterchefe Katılanlar Para Alıyor Mu? İşte MasterChef 2021 İzleyici Yorumları
MasterChef Kurgu Mu? MasterChef Mantığı Nedir? MasterChef Hangi Ülkenin? mask
MasterChef Kurgu Mu? MasterChef Mantığı Nedir? MasterChef Hangi Ülkenin?
Masterchef’te Serhat Rüzgarı! Jüri Koltuğu Dört Kişilik Oluyor! Arabayı Alamayınca Çareyi Böyle Buldu! Alacağı Ücret Şok Etkisi Yarattı! Terör Estirecek… mask
Masterchef’te Serhat Rüzgarı! Jüri Koltuğu Dört Kişilik Oluyor! Arabayı Alamayınca Çareyi Böyle Buldu! Alacağı Ücret Şok Etkisi Yarattı! Terör Estirecek…
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf… mask
Masterchef’te Gözyaşları Sel Olup Aktı! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı, Milyonlar Daha Fazla Dayanamadı! Meğer O Fotoğraf…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’te Mehmet Şef’i Şoka Sokan Durum! Stüdyo Esra Erol’da Programına Döndü! “Hoca Olayı” Milyonları Ayağa Kaldırdı! Çağrı Yapıldı… mask
Masterchef’te Mehmet Şef’i Şoka Sokan Durum! Stüdyo Esra Erol’da Programına Döndü! “Hoca Olayı” Milyonları Ayağa Kaldırdı! Çağrı Yapıldı…
Maraşlı İzleyicisine Aşk Haberi Geldi! Alina Boz ve Burak Deniz'in Aşkı Belgelendi! Didem Soydan "Dımdızlak Kaldı!" Neler Oluyor? mask
Maraşlı İzleyicisine Aşk Haberi Geldi! Alina Boz ve Burak Deniz'in Aşkı Belgelendi! Didem Soydan "Dımdızlak Kaldı!" Neler Oluyor?
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Ekranlara Yeniden Dönmesi İçin Geri Sayım Başladı! Sadece Saatleri Kaldı! Yapımcılardan İlk Açıklama Geldi! mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Ekranlara Yeniden Dönmesi İçin Geri Sayım Başladı! Sadece Saatleri Kaldı! Yapımcılardan İlk Açıklama Geldi!
Hande Erçel’in Acısını Bu Bile Söndüremez! Annesi Kaybedince Daha Fazla Dayanamadı, Harekete Geçti! “Helal Olsun Hande!” mask
Hande Erçel’in Acısını Bu Bile Söndüremez! Annesi Kaybedince Daha Fazla Dayanamadı, Harekete Geçti! “Helal Olsun Hande!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İsmail’e Olan Aşkını Haykırdı! “Evet, Seviyorum” Dedi, Paylaşımını Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı Hiç İstememişti Ama… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İsmail’e Olan Aşkını Haykırdı! “Evet, Seviyorum” Dedi, Paylaşımını Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Acun Ilıcalı Hiç İstememişti Ama…
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İçin Tir Tir Titriyor! Acun Ilıcalı Darbelerini Vurmaya Başladı! Aynı Güne Denk Gelince Ortalık Çok Fena Karıştı! Meğer… mask
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İçin Tir Tir Titriyor! Acun Ilıcalı Darbelerini Vurmaya Başladı! Aynı Güne Denk Gelince Ortalık Çok Fena Karıştı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status