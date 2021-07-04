- 04 Tem 2021 - 16:30 G: 04 Tem 2021 - 16:36

Masterchef’te Mehmet Şef’i Şoka Sokan Durum! Stüdyo Esra Erol’da Programına Döndü! “Hoca Olayı” Milyonları Ayağa Kaldırdı! Çağrı Yapıldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef’i şok içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Kısa bir süre önce ekranlara veda eden Esra Erol’da yaşanan sahte hoca olayı ise akılara aniden geldi. Katılan yarışmacının anlattıkları ise içleri dondurdu! Milyonları ayağa kaldıran yarışmacı çağrıda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ön elemeler sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından yapılan yarışma 4. Sezonuyla sevenleriyle buluştu. Yeni sezonunda da diğer sezonlarında olduğu gibi aksiyon, kahkaha ve enerjiyi aratmayan başarılı yarışmada bir kadın yarışmacı ise akılları yerinden etti.

Esra Erol kısa bir süre önce “Sahte Hoca” olayıyla sarsılmıştı. İkrar Duman isimli bir isim; kendisini hem astrolog hem yaşam koçu hem de bio enerji uzmanı olarak tanıtarak; büyü bozduğunu ve hastaları tedavi ettiğini dile getirmişti. Birçok psikolojik soruna iyi geldiğini açıklayan Duman, milyonları şok etmişti fakat daha sonra her şey açıklığa kavuşmuştu. Peki, tüm bu olanlarla Masterchef yarışması ne alaka?

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04 Tem 2021 - 16:30 Ankara- Yaşam

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