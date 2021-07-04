Müge Anlı Stüdyoda Sinir Krizi Geçirdi! Neredeyse Elinde Kalıyordu! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! "Müge Sakin Ol, Bizde Çok Gerginiz..."
18 Ağustos 2008 Yılından bu yana her gün TV’de görmeye alıştığımız, izleyenleri ekrana kilitleyen Müge Anlı yine oldukça heyecanlı bir bölümü ile karşımıza çıkmıştı. İzleyenler Müge Anlıyı daha önce hiç böyle görmedi. Stüdyo birbirine karıştı.
13 Yıldır büyük bir heyecanla izlenen ve yakından takip edilen Müge Anlı yeni bir olay ile sarsıldı. İzleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz haftalarda konuşulan Necla ve Metin Büyükşen çifti tüm izleyenleri ekrana kilitlemişti. Anne babasının katilinin bulunmasını isteyen ve bunun içinde 3 senedir büyük bir mücadele veren Osman Büyükşen hem stüdyodakilere hem de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Katledilen anne ve babası için 3 yıldır büyük bir savaş veren ve verdiği mücadeleye rağmen hala anne, babasının katillerinin bulunamadığı Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı’ya katıldı. Anne ve babasının öldürülmesinde şüpheli iki isim yer alıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.