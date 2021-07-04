Müge Anlı Stüdyoda Sinir Krizi Geçirdi! Neredeyse Elinde Kalıyordu! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! "Müge Sakin Ol, Bizde Çok Gerginiz..."

13 Yıldır büyük bir heyecanla izlenen ve yakından takip edilen Müge Anlı yeni bir olay ile sarsıldı. İzleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz haftalarda konuşulan Necla ve Metin Büyükşen çifti tüm izleyenleri ekrana kilitlemişti. Anne babasının katilinin bulunmasını isteyen ve bunun içinde 3 senedir büyük bir mücadele veren Osman Büyükşen hem stüdyodakilere hem de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Katledilen anne ve babası için 3 yıldır büyük bir savaş veren ve verdiği mücadeleye rağmen hala anne, babasının katillerinin bulunamadığı Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı’ya katıldı. Anne ve babasının öldürülmesinde şüpheli iki isim yer alıyordu.



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