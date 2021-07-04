- 04 Tem 2021 - 17:11 G: 04 Tem 2021 - 17:31

Müge Anlı Stüdyoda Sinir Krizi Geçirdi! Neredeyse Elinde Kalıyordu! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! "Müge Sakin Ol, Bizde Çok Gerginiz..."

18 Ağustos 2008 Yılından bu yana her gün TV’de görmeye alıştığımız, izleyenleri ekrana kilitleyen Müge Anlı yine oldukça heyecanlı bir bölümü ile karşımıza çıkmıştı. İzleyenler Müge Anlıyı daha önce hiç böyle görmedi. Stüdyo birbirine karıştı.

13 Yıldır büyük bir heyecanla izlenen ve yakından takip edilen Müge Anlı yeni bir olay ile sarsıldı. İzleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz haftalarda konuşulan Necla ve Metin Büyükşen çifti tüm izleyenleri ekrana kilitlemişti. Anne babasının katilinin bulunmasını isteyen ve bunun içinde 3 senedir büyük bir mücadele veren Osman Büyükşen hem stüdyodakilere hem de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Katledilen anne ve babası için 3 yıldır büyük bir savaş veren ve verdiği mücadeleye rağmen hala anne, babasının katillerinin bulunamadığı Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı’ya katıldı. Anne ve babasının öldürülmesinde şüpheli iki isim yer alıyordu.

Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

04 Tem 2021 - 17:11 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor?
Müge Anlı’nın “Yasak Aşkından” Kızı Ortaya Çıktı! Milyonlar Adını Bile Bilmiyor, Sosyal Medya Çalkalandı! “O da Bir Zamanlar Aşka Yenilmiş…” mask
Müge Anlı’nın “Yasak Aşkından” Kızı Ortaya Çıktı! Milyonlar Adını Bile Bilmiyor, Sosyal Medya Çalkalandı! “O da Bir Zamanlar Aşka Yenilmiş…”
Müge Anlı’dan Skandal Veda! Bir Daha Gelmeyeceği An İtibariyle Paylaşıldı! Yerine Geçen İsim Şok Etkisiyle Sarstı! “Öküz Gibisin Öküz!” mask
Müge Anlı’dan Skandal Veda! Bir Daha Gelmeyeceği An İtibariyle Paylaşıldı! Yerine Geçen İsim Şok Etkisiyle Sarstı! “Öküz Gibisin Öküz!”
Müge Anlı 2 Temmuz 2021 Full İzle! Müge Anlı 2 Temmuz 2021 Cuma ATV Sezon Finali Canlı izle! mask
Müge Anlı 2 Temmuz 2021 Full İzle! Müge Anlı 2 Temmuz 2021 Cuma ATV Sezon Finali Canlı izle!
Müge Anlı Resmen Takıntı Haline Getirdi! Stüdyonun Altını Üstüne Getirdi, Stüdyoya Mini Maket Yaptı! “Aykırı Mısın Sen?” mask
Müge Anlı Resmen Takıntı Haline Getirdi! Stüdyonun Altını Üstüne Getirdi, Stüdyoya Mini Maket Yaptı! “Aykırı Mısın Sen?”
Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Canlı Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Canlı Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Temmuz 2021 Perşembe ATV Canlı izle!
Müge Anlı 30 Haziran 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 30 Haziran 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Yayından Kaldırılmak İçin Gün Sayıyor! Artık Bitti, Yok! Sevenleri Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Final Tarihi… mask
Müge Anlı Yayından Kaldırılmak İçin Gün Sayıyor! Artık Bitti, Yok! Sevenleri Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Final Tarihi…
Müge Anlı Tekerlekli Sandalye Yardımı, Müge Anlı Tekerlekli Sandalye Bağışı Nasıl Yapılır? mask
Müge Anlı Tekerlekli Sandalye Yardımı, Müge Anlı Tekerlekli Sandalye Bağışı Nasıl Yapılır?
Müge Anlı Şevki Hoca Kimdir? Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen Kaç Yaşında? Şevki Sözen Eşi Kim? mask
Müge Anlı Şevki Hoca Kimdir? Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen Kaç Yaşında? Şevki Sözen Eşi Kim?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Büyük Kavga! Somer Şef ve Danilo Şef Birbirine Girdi! Etmedikleri Hakaret Kalmadı! O Anlar Televizyona Bile Gelmedi! “Ananas…” mask
Masterchef Yarışmasında Büyük Kavga! Somer Şef ve Danilo Şef Birbirine Girdi! Etmedikleri Hakaret Kalmadı! O Anlar Televizyona Bile Gelmedi! “Ananas…”
Survivor Batuhan Bastı İsyanı! Artık Bir Tane Bile O Cümleyi Duymak İstemiyor! Aşırı Derece Yoruldu, Survivor’a Katıldığına Bin Pişman… mask
Survivor Batuhan Bastı İsyanı! Artık Bir Tane Bile O Cümleyi Duymak İstemiyor! Aşırı Derece Yoruldu, Survivor’a Katıldığına Bin Pişman…
Sadakatsiz’in Derin’i Bikinisiyle Şov Yaptı! Fiziğiyle Milyonları Çatlattı! Bodrum Melis Sezen’le İnledi! “Hayran Olmamak Mümkün Değil…” mask
Sadakatsiz’in Derin’i Bikinisiyle Şov Yaptı! Fiziğiyle Milyonları Çatlattı! Bodrum Melis Sezen’le İnledi! “Hayran Olmamak Mümkün Değil…”
Şeyma Subaşı Tektaşı Yeniden Taktı! Acun Ilıcalı'yı Ağlaya Ağlaya Aramıştı, Ortalık Karıştı! O Yüzük mü Bu Yüzük mü? “Yüzüklerin Efendisi...” mask
Şeyma Subaşı Tektaşı Yeniden Taktı! Acun Ilıcalı'yı Ağlaya Ağlaya Aramıştı, Ortalık Karıştı! O Yüzük mü Bu Yüzük mü? “Yüzüklerin Efendisi...”
Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Bikinisini Çıkarıp Attı! Milyonlar Delirdi, Eşi Hamburger Yedirdi! Üstsüz Görüntülendi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Bikinisini Çıkarıp Attı! Milyonlar Delirdi, Eşi Hamburger Yedirdi! Üstsüz Görüntülendi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status