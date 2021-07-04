Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Bikinisini Çıkarıp Attı! Milyonlar Delirdi, Eşi Hamburger Yedirdi! Üstsüz Görüntülendi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!

Üstsüz görüntülenen Hande Soral, görenleri şok içerisinde bıraktı. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte eşiyle birlikte tatile çıktı. Eşiyle birlikte keyifli anlar geçiren başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

Diziye Uğur Güneş’in çıkışıyla giriş yapan Ümit karakteri, dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilerek izlenen dizinin başrol oyuncusu olan Hande Soral, Demir’in önce aşık olduğu sonra ise istemediği kadın olarak akıllarda kalmıştı. Sezon finalinde ise Ümit sırf Demir’den intikam almak için karşısına çıkmış ve annesi Sevda’yı vurmuştu. Sevilen oyuncu şimdilerde ise eşiyle birlikte skandal bir tatil yapıyor!



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