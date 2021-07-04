- 04 Tem 2021 - 17:43 G: 04 Tem 2021 - 18:06

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Bikinisini Çıkarıp Attı! Milyonlar Delirdi, Eşi Hamburger Yedirdi! Üstsüz Görüntülendi, Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, ekranlara ara verdiğini kısa bir süre önce duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizide Ümit karakterine hayat veren Hande Erçel ise daha iyi güneşlenebilmek için bikinisinin üstünü çıkarıp attı. Milyonlar eşinin yerine kıskandığını dile getirirken; eşi ise Hande Soral’a hamburger yedirdi.

Üstsüz görüntülenen Hande Soral, görenleri şok içerisinde bıraktı. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte eşiyle birlikte tatile çıktı.  Eşiyle birlikte keyifli anlar geçiren başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

Diziye Uğur Güneş’in çıkışıyla giriş yapan Ümit karakteri, dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilerek izlenen dizinin başrol oyuncusu olan Hande Soral, Demir’in önce aşık olduğu sonra ise istemediği kadın olarak akıllarda kalmıştı. Sezon finalinde ise Ümit sırf Demir’den intikam almak için karşısına çıkmış ve annesi Sevda’yı vurmuştu. Sevilen oyuncu şimdilerde ise eşiyle birlikte skandal bir tatil yapıyor!

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04 Tem 2021 - 17:43 Ankara- Yaşam

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