- 04 Tem 2021 - 18:45 G: 04 Tem 2021 - 18:51

Şeyma Subaşı Tektaşı Yeniden Taktı! Acun Ilıcalı'yı Ağlaya Ağlaya Aramıştı, Ortalık Karıştı! O Yüzük mü Bu Yüzük mü? “Yüzüklerin Efendisi...”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'nda olaylar ne bitmek biliyor ne de dinmek. Meedo Alsaloussi’yle olan ilişkisi yine gündemde. Şeyma Subaşı’nın parmağındaki yüzük tüm sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Eski aşka yeni bir şans daha mı tanındı?

Sosyal medya üzerinden her anını sevdikleriyle paylaşan Şeyma Subaşı son zamanlarda Mısırlı Milyarderle olan ilişkisiyle gündemde yerini korumaktaydı. Aşkın doruklarında yer alırken aynı hızla yere çakılan Şeyma Subaşı gündemin orta yerinde kalmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce Meedo ile ilişkisi sarsıntılı bir şekilde biten Şeyma Subaşı’nın yaptığı ilk şey eski eşi Acun Ilıcalı’yı aramak olmuştu. Acun Ilıcalı’yı ağlayarak arayan ve kendisini olduğu yerden aldırarak İbizia’ya gitmek istediğini söyleyen Şeyma Subaşı’yı Acun Ilıcalı kıramadı. İddialara göre Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı’yı ağlayarak aradı ve ‘’Bizi buradan götür. Beni götüremiyorsan Melisa’yı götür.’’ Dedi.

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04 Tem 2021 - 18:45 Ankara- Yaşam

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