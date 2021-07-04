- 04 Tem 2021 - 19:41 G: 04 Tem 2021 - 19:51

Sadakatsiz’in Derin’i Bikinisiyle Şov Yaptı! Fiziğiyle Milyonları Çatlattı! Bodrum Melis Sezen’le İnledi! “Hayran Olmamak Mümkün Değil…”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Dizinin başrol oyuncusu ise Sadakatsiz dizisinden sonra Barış Arduç’la birlikte bir GSM markasının reklam yüzü olmuştu. İkiliyi bir arada görenler ise bir dizide beraber oynamaları gerektiğine; çok yakıştıklarına değinmişti.

İşlerini bitirdikten sonra Bodrum’da tatile çıkan güzel oyuncu, bikinisiyle ve fiziğiyle resmen şov yaptı. Milyonları güzelliğiyle hem büyüleyen hem de çatlayan güzel oyuncu, Bodrum’u inletti. Melis Sezen’i görenler ise “Hayran olmamak mümkün değil” yorumlarında bulundu. Peki, Melis Sezen nasıl görüntülendi?

Sadakatsiz dizisinde rol aldıktan sonra ününe ün katan başarılı oyuncu; kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmaya başladı. Daha önce Leke ve Siyah İnci gibi milyonların izlediği dizilerde başrol olarak yer alan güzel oyuncu, birçok başarılı oyuncuyla tanışma fırsatı ve oynama fırsatı bulmuştu. Şimdilerde tatil yapan güzel oyuncu, öyle bir görüntülendi ki…

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04 Tem 2021 - 19:41 Ankara- Yaşam

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