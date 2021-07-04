Survivor Batuhan Bastı İsyanı! Artık Bir Tane Bile O Cümleyi Duymak İstemiyor! Aşırı Derece Yoruldu, Survivor’a Katıldığına Bin Pişman…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada finale kadar kalmış olan başarılı oyuncu, Aleyna ve Ayşe’nin arasında elemeye kalınca elenen isim olmuştu. Acun Ilıcalı ise “Rekor bir SMS geldi sana Batuhan, sevenlerin seni çok destekledi” açıklamasında bulunmuştu.

Survivor’dan ayrıldıktan sonra ise canlı yayın açarak sevenlerine çok teşekkür etmiş ve “Bana gelen SMS’leri gösterdiler. Şok oldum arkadaşlar. Ben bu kadarını beklemiyordum” açıklamasında bulunmuştu. Şimdilerde Acun Ilıcalı’yla birlikte tatil yapan başarılı oyuncu yeni bir açıklamada bulunarak isyanını duyurdu!



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