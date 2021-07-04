Survivor Batuhan Bastı İsyanı! Artık Bir Tane Bile O Cümleyi Duymak İstemiyor! Aşırı Derece Yoruldu, Survivor’a Katıldığına Bin Pişman…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına İsmail Balaban’ın birinci olmasıyla birlikte nokta koymuştu. İsmail’in Survivor yarışması boyunca yanında olan arkadaşı Batuhan ise sosyal medya hesabı üzerinden bastı isyanı. Artık bir kere bile o cümleyi duymak istemediğini ise resmen açıkladı! Sözleriyle aşırı yorgun olduğunu gösteren başarılı Survivor yarışmacısı, adeta Survivor’a katıldığına katılacağına bin pişman oldu. Neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada finale kadar kalmış olan başarılı oyuncu, Aleyna ve Ayşe’nin arasında elemeye kalınca elenen isim olmuştu. Acun Ilıcalı ise “Rekor bir SMS geldi sana Batuhan, sevenlerin seni çok destekledi” açıklamasında bulunmuştu.
Survivor’dan ayrıldıktan sonra ise canlı yayın açarak sevenlerine çok teşekkür etmiş ve “Bana gelen SMS’leri gösterdiler. Şok oldum arkadaşlar. Ben bu kadarını beklemiyordum” açıklamasında bulunmuştu. Şimdilerde Acun Ilıcalı’yla birlikte tatil yapan başarılı oyuncu yeni bir açıklamada bulunarak isyanını duyurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.