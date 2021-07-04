Masterchef 2021 Büyük Kavga Çıktı! Somer Şef ve Danilo Şef Birbirine Girdi! Etmedikleri Hakaret Kalmadı! O Anlar Televizyona Bile Gelmedi! “Ananas…”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ekranlardaki macerasına kısa bir süre önce başladı fakat büyük bir skandalla birlikte dengeler tamamen değişti. Masterchef yarışmasında büyük kavga çıktı. Somer Şef ve Danilo Şef birbirine girdi! İkili öyle şeyler dedi ki, milyonlar şok oldu. Bu anlar ise televizyonlara yansımadı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk bölümleri seyircileri ekranlara kilitledi bunun en büyük sebebi ise Somer Şef ve Danilo Şefin birbiriyle kavga ediyor olmasında kaynaklandı. Masterchef yarışmasının başlaması için Survivor’un bitimini bekleyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Masterchef yarışmasının başladığını duyurdu.
Ön elemelerin yapıldığı başarılı yarışmanın 20 kişilik kadrosu ise yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada ise bir yarışmacının mutfak hünerlerini gösterdiği anlarda Somer Şef ve Danilo Şef birbiriyle şakalaşıyordu fakat şakalaşmanın sonu felaketle bitti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.