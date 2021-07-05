Survivor İsmail, Aleyna Kalaycıoğlu’nu Terk Etti! Aralarındaki Sorun Kavgaya Dönüşünce Batuhan Bile Sakinleşemedi! Demet Akalın Bile Devreye Girse Bile Artık İpler Koptu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın bitimiyle binlerce hayran kitlesi oluşturmuş olan muhteşem dörtlüden İsmail Balaban ise yok oldu! Aleyna Kalaycıoğlu ile sarmaş dolaş yakalanan ikili daha sonra birbirlerinin gözlerinin içine bakarak aşk şarkısı söylemişti. Bu halleri ise birbirlerine aşık olduklarını ve sevgili oldukları iddialarını çıkartmıştı.

Survivor yarışmasında birbirlerine abi kardeş dedikleri bilinen ikiliden gelen bu hamle ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sevilerek takip edilen yarışmanın bitimiyle birlikte büyük bir sallantı yaşayan izleyici ise Aleyna ve İsmail’in aşk yaşadıklarını duyunca büyük bir sevinç yaşamışlardı. Peki, şimdi neler oluyor?



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