Zengin Olmak İçin Gereken Bitcoin Ne Kadar! Güvenli Bir Gelecek İçin Ne Kadar Alım Yapılmalı?

Kripto para piyasaları, geçtiğimiz aylarda 2 trilyon doların üzerine ulaşmayı başarmış devasa bir pazardır. Bu hacmin, Haziran ayı sonlarına doğru 1.3 trilyon dolara gerilemesi de, kripto yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Fiyatların ucuzladığı bu günlerde, potansiyel bir yükseliş için doğru seviyeden alım yapmak çok önemli. Güncel bir makalesinde bu konuyu ele alan, kripto uzmanı Lark Davis’in de dikkat çeken yorumları buluyor. Analistin cümleleriyle, en kazançlı kripto Bitcoin (BTC)’e göz atmaya başlayalım…

On yıl önce 1.000 dolarla Bitcoin almış olsaydınız…



Analistin de öncelikli olarak aktardığı üzere “on yıl önce Bitcoin’e 1.000 dolar yatırmış olan birinin, bugün 15 milyon dolardan fazla sermayesi var”. Bunun 10 yıl önce olduğu belirten analist, akıllara gelen “Peki ya şimdi ne yapabilirim? Zengin olmak için ne kadar Bitcoin’e ihtiyacım var? Bitcoin beni hala milyoner yapabilir mi?” sorularını, yakın tarihli bir videosunda meraklılara aktarıyor. Analist’in ilk açıklaması “zenginliği” tanımladığı şu yorumu oluyor:



"Bugün gerçekten dışarı çıkıp 1 Bitcoin satın almaya gücünüz yetiyorsa, tebrikler. Zenginsin! Çünkü 1 Bitcoin, dünya vatandaşlarının çoğunluğunun ortalama yıllık gelirinden daha değerli."



Analist Lark Davis, sorulara veriler eşliğinde devam ediyor



Analizlerine, 2021 tarihli Ülkelere Göre Medyan Gelir anketi üzerinden devam eden analist, medyan yıllık gelirinin Lüksemburg’da (en yüksek) 73.910 dolar ile Etiyopya’da (en düşük) 850 dolar arasında değiştiğini belirtiyor. Analist, “Bitcoin satın alarak zengin olmak son derece öznel olabilir” diye eklerken, en önemli noktanın “fiat ile yavaş yavaş fakirleşmemek” olduğunu vurguluyor. Bu yorumuyla enflasyona dikkat çeken analist, ek olarak, “Peki, refah için kaç Bitcoin gerekli? 1 Bitcoin benim için yeterli olacak mı? sorularını şu şekilde yanıtlıyor:

"Evet muhtemelen. Seni milyoner yapacak mı? Belki, belki değil. Tahminim, Bitcoin’in altın piyasa değerine rakip olacağı yönünde. Bu bize BTC başına yaklaşık 550 bin dolar değerini gösteriyor… Bunlar oldukça inanılmaz kazançlar."

Analiste göre Bitcoin (BTC)’den önce enflasyonun değerlendirilmesi önemli



Bitcoin’i yorumlarken enflasyona da göz atan analist, BTC’nin 1 milyon dolar hedefine “Bu büyüklük, ileride gerçekleşebilir ve uzun vade çerçevesinde düşünülmelidir” yorumunda bulunuyor. Analistin bu yorumunu, yakın tarihli bir tweette paylaştığını belirtmek gerekiyor.



Aynı zamanda analist, kısa sürede zengin olmak isteyenler içinde bir çift açıklamada bulunuyor. Uzun ve kısa vadeli zenginlikler için bir milyon dolar değerinde Bitcoin’in satın alınabileceğini belirten Davis, kolay para kazanmak isteyenler için şu yorumda bulunuyor:

"Hızlı bir şekilde zengin olmayı bekliyorsanız, Bitcoin zorunlu olarak bunu yapacak yatırım değildir. Her ne kadar… 10 yıl içinde 10’a katlayacak bir yatırım olarak düşünürseniz, borsada alacağınız her şeyi havaya uçurur."

Analiste göre küçük adımlarla başlamak önemli



Her şeyin planlama ve küçük adımlarla başlamakla ilgili olduğunu belirten analist, Bitcoin biriktirirken, düzenli dolar maliyet ortalamasını hesaba katılması gerektiğini vurguluyor. Ek olarak, “BTC’ye bakış açısı” konusuna değinen Davis, Bitcoin’i hızlı bir şekilde zengin olmanın bir yolu olarak değil, yavaş yavaş fakirleşmemenin bir yolu görülmesinin altını çiziyor.

Davis aynı zamanda, bakış açısını daha da genişleterek, “Zaman içinde kötü paranızı iyi parayla takas edeceksiniz” şeklinde ekliyor. Analiste göre burada dikkate alınması gereken ilginç bir gerçek, 1 Bitcoin veya daha fazlasına sahip 700.000’den az cüzdan sahibinin bulunması oluyor. Analiste göre bir yatırımcı, bir kripto parayı biriktirmeyi başarabilirse, muhtemelen elit bir yatırımcı grubunun parçası olabilir.



Analist son olarak, uzun vade milyonerliği yorumluyor



Son olarak, uzun vadeli oyunda milyoner olmak için BTC’nin yapabileceklerine geri dönersek, analist videoda şu yorumda bulunuyor:

"İşte, on yılda bir milyoner olmak için muhtemelen gerçekçi olarak ne kadar Bitcoin’e ihtiyacınız olduğuna dair fikrim… İki Bitcoin… Bu sizi, bu videoyu izlediğinizde Bitcoin fiyatının nerede olduğuna bağlı olarak 60 bin ile 80 bin dolar arasında bir yere götürecek… Eğer bunu karşılayabilirseniz, bu on yılın sonunda muhtemelen Bitcoin’lerinizi milyonlara çevirme şansınız olduğunu düşünüyorum."