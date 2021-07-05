- 05 Tem 2021 - 10:30

Masterchef’te Büyük Torpil Skandalı! Şefler Resmen “Haksızlık” Yaptı! Somer Şef Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Masterchef Emir Bile Devrede!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük torpil yapıldı! Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında ise “Resmen diğer yarışmacılara haksızlık” bu yorumlarında bulundular. Hayretler içerisinde bırakılan durumda geçtiğimiz sezonun yarışma üçüncüsü olan Masterchef Emir bile devreye girdi. Neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada 4. Sezonuyla ekranlara “merhaba” demişti. Ön elemelerin yapıldığı yarışmanın 8. Bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmaya katılan bir isim ise Somer Şef şok içerisinde bıraktı. Riskli bir yemek yapmasından dolayı yarışmacıya bir kez daha yap diyen “Sana bu kez 4 dakika veriyorum. Hemen yeniden başla!” sözlerini dile getirdi.

Yarışmacı olan isim ise Fransa’da Emir’le birlikte çalıştıklarını ve aynı evde kaldıklarını dile getirdi. Emir hakkında; “O nasıl görünüyorsa öyledir. Hiçbir değişme yapmadı. Çok başarılı bir isim, çok seviyorum onu. Buradan ona selamlar” sözlerini dile getirdi. Peki, neler oldu?

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05 Tem 2021 - 10:30 Ankara- Yaşam

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