Acun Ilcıalı'yı Survivor Yarışmacısı Rest Çekmişti, Sonu Felaket Oldu! RTÜK Anında Devreye Girdi! Silah Patlaması Yüzünden...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un eski Survivor yarışmacısından Acun Ilıcalı’ya rakip mi doğuyor? Eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Operasyon 41 yarışması her açıdan patlak verdi. İzleyenlerin tepkisi de oldukça sertti.
2015 Yılında Survivor yarışmasında kendini gösteren ve akıllara kazanan Hasan Yalnızoğlu bu defa yanlış yaptı. Survivor formatına benzerliği ile dikkat çeken Operasyon 41 Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Pek çok kişiden tepki gören yarışmanın ‘’amaçsızca’’ olduğu belirtilirken Hasan Yalnızoğlu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
10’ar kişiden oluşan iki takımın mücadele ettiği Operasyon 41 dün itibari ile gösterime girdi. Yarışmaya dair soruların tümünü cevaplayan Hasan Yalnızoğlu ‘’Çok yönlü bir sporcusunuz, isminizi hep farklı ve ses getiren projelerde duyduk. Şimdi de tamamen yerli bir yarışma formatında, Kanal D’de yayınlanan “Operasyon 41”in sunucusu olarak çıkıyorsunuz karşımıza. Yollarınız nasıl kesişti?’’ sorusuna ‘’ Her şey “Operasyon 41” formatının yaratıcısı Bekir Gündoğdu’yla tanışmamla başladı. Bekir Bey, benim oynadığım bir diziyle çalışan cast ajanslarından biriydi. Yapmayı hayal ettiği yarışmadan bahsetti. Özellikle milli bir proje olması beni inanılmaz etkiledi. 3 yıl öncesinden bahsediyorum bu arada. O gün bugündür hayal ettiğimiz ne varsa şimdi bir bir gerçekleşiyor.’’ Yanıtını verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.