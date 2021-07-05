Masterchef’ten Elendi, Hayatını Mehmet Şefte Buldu! Artık Paraya Para Demeyecek! Resmen Elinden Tuttu, Tahta Oturttu! 3 Hayır Aldı ama…

Resmen elinden tutan Mehmet Şef, şok etkisi yarattı. 3 hayır alan yarışmacı için böyle bir şeyin yapılması diğer yarışmayı kazananlara büyük bir haksızlık olarak ağılansa bile konu hakkında şefler daha fazla açıklama yapmadı. Peki, Mehmet şef yarışmacıya nasıl bir teklifte bulundu?

Masterchef yarışmasına katılara kendisini kanıtlamak isteyen başarılı yarışmacı, salçalı bulgurlu köfte yaptı fakat yemek her ne kadar iyi olsa bile ön elemeyi geçmeye yetecek kadar iyi değildi. El lezzetinin iyi olduğunu açıklayan şefler tabakta birçok kusurun olduğunu da aktarmayı unutmadı. Hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşayan yarışmacı ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…



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