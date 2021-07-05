Masterchef’ten Elendi, Hayatını Mehmet Şefte Buldu! Artık Paraya Para Demeyecek! Resmen Elinden Tuttu, Tahta Oturttu! 3 Hayır Aldı ama…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, dün akşam ekranlara son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yarışmaya 18 yaşında olmasına rağmen katılan başarılı yarışmacı ise Mehmet Şeften hayatının fırsatını yakaladı. Masterchef’ten elenen isim Mehmet Şefle hayatını buldu! Artık paraya para demeyecek olması ise masaya yatırıldı!
Resmen elinden tutan Mehmet Şef, şok etkisi yarattı. 3 hayır alan yarışmacı için böyle bir şeyin yapılması diğer yarışmayı kazananlara büyük bir haksızlık olarak ağılansa bile konu hakkında şefler daha fazla açıklama yapmadı. Peki, Mehmet şef yarışmacıya nasıl bir teklifte bulundu?
Masterchef yarışmasına katılara kendisini kanıtlamak isteyen başarılı yarışmacı, salçalı bulgurlu köfte yaptı fakat yemek her ne kadar iyi olsa bile ön elemeyi geçmeye yetecek kadar iyi değildi. El lezzetinin iyi olduğunu açıklayan şefler tabakta birçok kusurun olduğunu da aktarmayı unutmadı. Hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşayan yarışmacı ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.