Bitcoin Analizi Haberimizde! Kritik Desteğe Az Kaldı! Önemli Seviyeler Neler? Bitcoin'de Neler Oluyor?

NewsBTC’den Aayush Jindal’ın teknik analizine göre:

Bitcoin, 36.000 dolarlık bölgeden aşağı yönlü bir düzeltme başlattı.

Fiyat şimdi 34.000 dolarlık desteğe ve 100 saatlik basit hareketli ortalamaya yaklaşıyor.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde (Kraken verilerine göre) 35.000 dolara yakın destekle büyük bir yükseliş trendi çizgisinin altında bir kırılma oldu.

Paritenin 34.000 dolar ve 100 saatlik SMA yakınında güçlü bir alım ilgisi bulması muhtemel.

Bitcoin (BTC) Fiyatı Desteğe Yaklaşıyor

Bitcoin 34.000 dolar ve 35.000 olar direnç seviyelerinin üzerine çıktı. BTC, 35.500 dolar seviyesini ve 100 saatlik basit hareketli ortalamayı bile kırdı.

Ancak, fiyat 36.000 dolarlık bölgeyi temizleyemedi. Fiyat yeni bir düşüşe başlamadan önce 35.918 dolar civarına kadar yükseldi ve daha sonra 35.500 dolar ve 35.000 dolar seviyelerinin altında işlem gördü. 32.735 dolardan 35.920 dolara yükselen dalganın %23.6 Fib geri çekilme seviyesinin altında bir kırılma oldu.

Ayrıca BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 35.000 dolara yakın destekle büyük bir yükseliş trendi çizgisinin altında bir kırılma oldu. Parite şimdi 34.000 dolarlık desteğe ve 100 saatlik basit hareketli ortalamaya yaklaşıyor.

İlginizi çekebilir: Bitcoin’e (BTC) Olan Kurumsal Talep Devam Ediyor32.735 dolardan 35.920 dolara doğru yükselen dalganın %50 Fib geri çekilme seviyesi de 34.350 dolar bölgesine yakın. Bir sonraki önemli destek 34.000 dolar bölgesine yakın. 34.350 dolar ve 34.000 dolar destek seviyelerinin altında aşağı yönlü bir kırılma olursa, fiyat düşmeye devam edebilir.



Belirtilen durumda, fiyat 32.500 dolarlık bölgeye doğru düşebilir. Daha fazla kayıp, fiyatı 31.200 dolarlık destek bölgesine doğru itebilir.

Bitcoin (BTC) Yükselir mi?



Bitcoin 34.000 dolarlık destek bölgesinin üzerinde sabit kalırsa, yakın vadede yeni bir artışa başlayabilir. Yukarı yönde anlık bir direnç, 35.000 dolar seviyesine ve trend çizgisine yakın.

Bir sonraki önemli direnç 35.250 dolar civarında, bunun üzerinde fiyat 36.000 dolarlık bariyeri test edebilir. Daha fazla kazanç, fiyatı 37.000 dolarlık dirence doğru yükseltebilir.

Teknik Göstergeler



- Saatlik MACD – MACD, düşüş bölgesinde yavaş yavaş hız kazanıyor.

- Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi) – BTC/USD için RSI şimdi 50 seviyesinin altında.

- Ana Destek Seviyeleri – 34.350 ardından 34.000 ABD Doları

- Ana Direnç Seviyeleri – 35.000, 35.500 ve 36.000 ABD Doları