Survivor Ayşe Mini Eteğiyle Yaktı Yıktı! “Regl” Olay Yeniden Patlak Verdi! Poyraz Yunan Aşkından Vazgeçti, Artık Onun İçin Tek Bir Doğru Var! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale kadar kalan kadın yarışmacılardan biri olan Ayşe Yüksel, dikkatleri üzerine çekecek bir hamlede bulundu. Güzel isim Survivor bitimiyle birlikte normal hayatına dönmüştü. Survivor’da kilo almasının nedenini ise 83 milyonun önünde itiraf etmişti. Birçok kişi bu açıklamasına tepki gösterirken; birçok kişi ise durumun normal olduğunu dile getirmişti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın neredeyse her bölümünde hareketleriyle gündeme bomba gibi düşen Ayşe Yüksel şimdi ise mini eteğiyle yaktı yıktı! Survivor Ayşe’nin paylaşımından hemen sonra ise birçok kişi Ayşe’nin kilo verdiğini dile getiren yorumlarda bulundular.
Regl olayı yeniden patlak verirken; Survivor Ayşe’nin adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Poyraz’ın ise Yunan Yarışmacı Caroline ile aralarının açıldığı iddialar arasında yerini aldı. Instagram’ı sallayan Survivor Ayşe’nin paylaşımı ise büyük olay yarattı! İşte Ayşe’den gelen o mini etekli pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.