Survivor Ayşe Mini Eteğiyle Yaktı Yıktı! “Regl” Olay Yeniden Patlak Verdi! Poyraz Yunan Aşkından Vazgeçti, Artık Onun İçin Tek Bir Doğru Var! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın neredeyse her bölümünde hareketleriyle gündeme bomba gibi düşen Ayşe Yüksel şimdi ise mini eteğiyle yaktı yıktı! Survivor Ayşe’nin paylaşımından hemen sonra ise birçok kişi Ayşe’nin kilo verdiğini dile getiren yorumlarda bulundular.

Regl olayı yeniden patlak verirken; Survivor Ayşe’nin adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Poyraz’ın ise Yunan Yarışmacı Caroline ile aralarının açıldığı iddialar arasında yerini aldı. Instagram’ı sallayan Survivor Ayşe’nin paylaşımı ise büyük olay yarattı! İşte Ayşe’den gelen o mini etekli pozlar…



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