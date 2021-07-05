Shiba Inu (SHIB) Hakkında Bilmedikleriniz! Bir Şaka Coin'den Çok Daha Fazlası Haberimizde!

Dogecoin katili olarak bilinen ve Nisan ayı itibariyle ciddi bir popülerlik yakalayan Shiba Inu (SHIB) erken dönem yatırımcısına ciddi kazançlar getirdi. Özellikle Mart ve Nisan başı itibariyle alım yapan kullanıcılar birkaç sıfır atan fiyat karşısında sabırlı davranarak 10-15 kata varan ana para kazançlarına ulaştı. Peki Shiba Inu (SHIB) sadece bir şaka coinimi yoksa daha fazlası mı? Ne gibi faydalar üretmeyi hedefliyor ve yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları projeler neler?



Shiba Inu (SHIB) Projeleri Neler?



Kısa bir özet şeklinde hiç bilmeyenler için Shiba Inu (SHIB)’i tanıyalım. Shiba Inu (SHIB) nedir, Ryoshi nickine sahip bir geliştirici tarafından yaklaşık 11 ay önce oluşturulan projeye Dogecoin’in simgesi olan Shiba köpeğinin ismi verildi. Topluluk odaklı bir kripto para ve Dogecoin’i tahtından edecek bir proje olma hedefiyle yola çıkan Shiba Inu (SHIB) bugün birçok projeden bahsediyor.

Shiba Inu (SHIB) yol haritasına tam olarak şunu yazdı “fiyatımız 0,01 dolar geçmeyecek ancak katlanarak büyüyeceğiz ve Dogecoin’i piyasa değeri olarak geride bırakacağız”

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Evet iddialı bir söylem ancak Shiba Inu henüz yola yeni çıkmış olmasına rağmen çok güçlü projeleri birim fiyat olarak olmasa da piyasa değeri açısından geride bıraktı. Bugün SHIB, CMC verilerine göre en büyük 50 kripto varlık arasında yer alıyor ve yaklaşık 1 Milyon izleyiciye sahip. Shiba Inu kesinlikle topluluktan beklediğinden daha fazla değer aldı. Üstelik Dogecoin fiyatının düşmüş olması da beş sıfırlı kripto para birimini daha cazip hale getirdi.

Shiba Inu (SHIB) Hedefleri Neler?



Öncelikle Shiba Inu (SHIB) token tek başına değil. Ryoshi bu yavru Dogecoin’i oluştururken çok geniş bir hedef tablosu oluşturmuş. İlk hedef ShibaSwap isminde bir DEX sistemi oluşturmak. Yani insanların işlem yapabileceği ve sisteme para kazandıracağı bir yapı hedefleniyor. Böylece Shiba Inu (SHIB) popülerliğini koruyacak ve projeye nakit akışı sürekli olarak devam edecek.

ShibaSwap DEX protokolünü kullanan yatırımcıların sayısını artırmak ve Uniswap, Sushiswap gibi projelerden stake yapan müşteriler çekmek için likidite sağlayıcılara “BONE” isminde jetonlar verilecek. Bu ödül jetonları Ethereum ağında oluşturulacak ERC-20 token olacak.

Kemik yani BONE Token’lar swap projesine likidite sağlayan yatırımcıların ödülü olacak. Ancak dikkat etmeniz gereken bir husus var bu token henüz listelenmedi. Yani CMC ve CG sistemlerinde listelenen aynı isimdeki token tamamen başka bir köpek coin projesinin tokenıdır.

BONE arzı maksimum 250 milyon arzı olacak ve kıt olduğu için değeri büyük ölçüde korunacak. Elbette BONE kullanımı da Shiba Inu (SHIB) ana tokenının fiyatlama yapmasına katkı sağlayacak. Yani Shiba Inu token’ın geleceği için ShibaSwap projesi hayati önem arz ediyor.

Shibacon Etkinlikleri ve Shiba Inu (SHIB)



Projenin nihai hedefi bir köpek tokenının fayda üretir hale getirilmesi ve eş zamanlı olarak topluluktan şaka amaçlı kullanımının da devam etmesi gibi görünüyor. Yani Elon Musk’ın şu an Dogecoin için yapmak istediği şeyi Ryoshi yaklaşık bir yıl önce planlamış ve Musk üzerinden projenin reklamını yaparak hedefinin ilk aşamasını gerçekleştirmiş.

Artık Shiba Inu (SHIB) güçlü bir topluluğa sahip ve herkes tarafından biliniyor. Aynı zamanda ciddi sayıda uzun vadeli yatırımcıya da sahip oldu.

Fiyat hedefi olarak yaklaşık 1.000 kat daha pahalı hale gelmeyi hedefleyen Shiba Inu fiyatını 1 Cent seviyesinde sabitleyecek ve kendi DeFi ekosistemini sürdürmeye devam edecek.

Bunun yanı sıra Shiba Inu (SHIB) topluluğu için her yıl Shibacon isminde etkinlikler düzenlenecek. Ekosistemin ve Shiba Inu (SHIB) projesinin geleceğinin konuşulacağı bu programlar yıllık olarak düzenli şekilde yapılacak ve tüm köpek coin yatırımcıları bir yerde toplanacak.

Proje enteresan ve hedefler ilgi çekici, ayrıca Shiba Inu (SHIB) artık güçlü bir topluluğa sahip. Eğer bu hedeflerini gerçekleştirebilirse Elon Musk’ın dediği gibi bir şaka coin gerçek kriptoların bir kısmından daha gerçek hale gelecek.

Shiba Inu (SHIB) son derece riskli bir yatırımdır. ERC-20 tokenı olan SHIB çok düşük maliyetlerle herhangi biri tarafından oluşturulabilir. Yani yatırım yapmayı düşünüyorsanız paranızın sıfırlanma ihtimalini göze alarak bunu yapmanız gerekiyor. Burada paylaşılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekte olup proje hakkında paylaşılan bilgileri okuyuculara iletmeyi hedeflemektedir.