Bitcoin'de Hedef 100.000 Dolar! Öncesinde Silkeleme Gelir Mi?
Bitcoin piyasasındaki genel duygu yükselişe doğru yöneldi. Piyasa değerine göre ilk kripto para birimi, haftalık grafikte %10,5’lik bir düşüşle 35,500 dolar civarında işlem görüyor ve düşük seviyelerden geri dönüyor. Önümüzdeki günlerde, BTC mevcut fiyatının üzerine çıkmayı başarırsa ve aylık açılışı 35.000 dolarda sürdürürse, daha fazla değer kazanması muhtemel görünüyor. Bu hafta sonu yapılan destek, bu hedefe doğru önemli bir adım oldu. İşte detaylar...
Bununla birlikte, takma isimli trader NebraskanGooner, Bitcoin daha düşük bir seviyeye geri inebileceğinden dikkatli olunmasını tavsiye ediyor:
"(…) mevcut piyasa koşulları, direnç karşısında heyecanlanamayacağımızı kanıtladı. Elimden bir şey gelmez ama herkesin hala körü körüne satın aldığını düşünüyorum."
Celsius Network’ün kurucularından Alex Mashinsky de benzer bir tezi paylaştı. Bitcoin’in Mayıs ve Haziran aylarında 2 kapitülasyon satış olayı geçirdiğine inanıyor. İlki, BTC’nin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65.000 dolardayken satın alan perakende yatırımcılar FOMO tarafından yönlendirildi. Bu yatırımcılar, BTC’nin fiyatı 40.000 dolar ile yüksek alana düştüğünde zararla sattı ve düşüş trendi uzadıkça bunu yapmaya devam etti.
İkinci kapitülasyon olayı madencilik sektörü tarafından yönlendirildi. Çin’in BTC madencileri üzerindeki baskısı, onları operasyonlarını ülke dışına taşımak için varlıklarının bir kısmını satmaya zorladı. Ayrıca Asya devindeki düzenleyiciler, kripto para birimleri ile ilgili banka işlemlerini kapattı.
Bitcoin fiyatındaki Grayscale etkisi
Üçüncü kapitülasyon olayı son olabilir, ancak bu yılın en kötüsü olabilir. Mashinsky dedi ki:
"Bir satış dalgası daha elde etmek üzereyiz… çoğunlukla FOMO 20000 dolar değerindeki GBTC kurumsal ticaretinden. Grayscale Bitcoin Trust, dayanak varlığı satın alır ve müşterilerine GBTC hisseleri sunar. Bunlar spot piyasaya göre indirimli veya primli işlem yapabilirler. Trust’ın hisseleri, bu yatırımcılar için 6 aylık bir süre için “kilitli” kalır."
Daha sonra, piyasadaki hisselerini alıp satmakta ve primden yararlanmakta serbesttirler. GBTC hisseleri önümüzdeki haftalarda “kilidi açılacak”. Çoğu kurum GBTC hisselerini fiyat 20.000 dolarda ve en düşük 30.000 dolardayken satın aldıysa, hisselerini daha yüksek bir fiyattan satmak,
Mashinsky, Grayscale’in pozisyonlarından çıkmak isteyen Hedge Fund’ları telafi etmek için “BTC satması” gerekeceğinden, bu olayın Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Daha sonra, BTC’nin fiyatı nihayet bir soluklanma görebilir ve önceki zirvelere ve ötesine geri dönebilir.
Ek olarak:
"En az 5 milyar dolar, BTC fiyatlarını 29 bin dolar seviyelerine geri götürebilecek olan GBTC dolarından çözülmek zorunda kalacak. Temmuz, Bitcoin için çok önemli bir ay olacak. Şu an için piyasada büyük güçler faaliyet gösteriyor gibi görünüyordu. Rallisine devam etmek için BTC’nin yeni düşük seviyeleri tekrar ziyaret etmesi ve aşırı kaldıraçlı oyuncuları sallaması yakın görünüyor."
05 Tem 2021 - 14:29 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.