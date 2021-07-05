Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Tem 2021 - 14:32

Bitcoin'de Endişeler Azalıyor! Bakın Haftanın En Çok Kazandıranı ve Kaybettireni Ne Oldu?

Kripto para dünyası son günlerde oldukça hareketli. Bitcoin’in geçen hafta 28800$’a kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımları bu hafta kısmen yatay bir seyir izlememize neden oldu. Hafta sonları kırmızı bir market görmeye alışkın yatırımcılar bu hafta sonu yeşil bir market izledi. İşte detaylar...