- 05 Tem 2021 - 14:32 G: 05 Tem 2021 - 14:40

Bitcoin'de Endişeler Azalıyor! Bakın Haftanın En Çok Kazandıranı ve Kaybettireni Ne Oldu?

Kripto para dünyası son günlerde oldukça hareketli. Bitcoin’in geçen hafta 28800$’a kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımları bu hafta kısmen yatay bir seyir izlememize neden oldu. Hafta sonları kırmızı bir market görmeye alışkın yatırımcılar bu hafta sonu yeşil bir market izledi. İşte detaylar...

Bitcoin’de üç gün üst üste gelen yeşil mumlar altcoinlerdeki hareketi artırdı. Gün içerisinde %3 yükseliş kaydeden Bitcoin’den cesaret alan altcoinlerde %20’lere varan yükselişler görüldü.


En büyük altcoin olan Ethereum’da günlük %7’lik performansıyla yatırımcısının sevindirdi.


Bitcoin’de yükselen üçgen formasyonu olduğunu ve bunun hedefinin 40500$’ı gösterdiğini dünkü yazımızda belirtmiştik.

Bugünkü yükseliş ile birlikte üçgen yukarıya kırılmış oldu. Günlük kapanış bu şekilde üçgenin üzerinde olursa yeni destek seviyemiz 34600$ seviyesi olacaktır. Bu seviyenin altında günlük kapanış görmediğimiz sürece formasyon hedefimiz geçerli olacaktır.

05 Tem 2021 - 14:32 - Ekonomi

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