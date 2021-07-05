ABD Panikte! FED Başkanının Gizli Görüşmesi Ortaya Çıktı! "Dijital Yuan Abd İçin Tehdit!"

FED Başkanı ile gizlice görüşen CEO: “Dijital Yuan ABD için tehdit!”



Brian ve Powell görüşmesinin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak ikilinin Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) hakkında görüştükleri tahmin ediliyor.

Brian Armstrong bir medya organı üzerinden yaptığı açıklamada Çin Merkez Bankası Dijital Para Biriminin (CBDC) uzun vadede ABD dolarının küresek pozisyonunu tehlikeye atacağını söyledi. Bilindiği üzere CBDC, Bitcoin ve kripto paralar gibi bir blockchain ağı üzerinde işlem görmektedir. Bu sayede fon ve veri akışı oldukça hızlı, güvenli ve ucuza gerçekleşiyor. Kripto para ve blockchain teknolojisi sayesinde, internet başında ve saniyeler içerisinde sadece bir tıkla milyarlarca dolar değerinde fon transferi gerçekleştirilebiliyor.

Kripto paraların birbirlerine anlık olarak çevrilebilmesi zamanla küresel bir değişim aracına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Bu konuyu bir örnek üzerinden açıklayalım. Örneğin Türkiye’den Polonya’ya para transferinde TL önce dolar ya da Euro gibi küresel para birimime çevriliyor. Küresel para birimleri ise Polonya’da Zloti ’ye çevriliyor. Bu sayede dolar ve Euro gibi para birimlerine yönelik sürekli bir talep oluyor. Ancak CBDC sisteminde küresel para birimleri baypas edilebilir. Hatta Uzak Doğu Asya ve Pasifik Bölgede Çin CBDC’si sayesinde ülkeler neden dolar kullansın ki? Dolar yerine “Dijital Yuan” köprü para birimi vazifesi görebilir. Artık dolar ve Euro’ya gerek kalmaz. Blockchain sayesinde ülke para birimlerinin Dijital Yuan’a çevrilmesi daha hızlı ve ucuz olacaktır.

Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong’a göre FED bu tehlikeyi görmüyor. FED kendi merkez bankası dijital para birimini kullanma konusundaki çalışmaları ağırdan alıyor. Jerome Powell yönetimindeki FED; diğer ülkeler önce CBDC’yi kullansın sorun çıkmazsa biz de kullanılırız politikasını yürütüyor.