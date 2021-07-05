ABD Panikte! FED Başkanının Gizli Görüşmesi Ortaya Çıktı! "Dijital Yuan Abd İçin Tehdit!"
Çin dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son olarak Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un geçtiğimiz mayıs ayında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ile gizli görüşmesinin etkileri devam ediyor. İşte detaylar...
FED Başkanı ile gizlice görüşen CEO: “Dijital Yuan ABD için tehdit!”
Brian ve Powell görüşmesinin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak ikilinin Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) hakkında görüştükleri tahmin ediliyor.
Brian Armstrong bir medya organı üzerinden yaptığı açıklamada Çin Merkez Bankası Dijital Para Biriminin (CBDC) uzun vadede ABD dolarının küresek pozisyonunu tehlikeye atacağını söyledi. Bilindiği üzere CBDC, Bitcoin ve kripto paralar gibi bir blockchain ağı üzerinde işlem görmektedir. Bu sayede fon ve veri akışı oldukça hızlı, güvenli ve ucuza gerçekleşiyor. Kripto para ve blockchain teknolojisi sayesinde, internet başında ve saniyeler içerisinde sadece bir tıkla milyarlarca dolar değerinde fon transferi gerçekleştirilebiliyor.
Kripto paraların birbirlerine anlık olarak çevrilebilmesi zamanla küresel bir değişim aracına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Bu konuyu bir örnek üzerinden açıklayalım. Örneğin Türkiye’den Polonya’ya para transferinde TL önce dolar ya da Euro gibi küresel para birimime çevriliyor. Küresel para birimleri ise Polonya’da Zloti ’ye çevriliyor. Bu sayede dolar ve Euro gibi para birimlerine yönelik sürekli bir talep oluyor. Ancak CBDC sisteminde küresel para birimleri baypas edilebilir. Hatta Uzak Doğu Asya ve Pasifik Bölgede Çin CBDC’si sayesinde ülkeler neden dolar kullansın ki? Dolar yerine “Dijital Yuan” köprü para birimi vazifesi görebilir. Artık dolar ve Euro’ya gerek kalmaz. Blockchain sayesinde ülke para birimlerinin Dijital Yuan’a çevrilmesi daha hızlı ve ucuz olacaktır.
Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong’a göre FED bu tehlikeyi görmüyor. FED kendi merkez bankası dijital para birimini kullanma konusundaki çalışmaları ağırdan alıyor. Jerome Powell yönetimindeki FED; diğer ülkeler önce CBDC’yi kullansın sorun çıkmazsa biz de kullanılırız politikasını yürütüyor.
05 Tem 2021 - 14:46 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.