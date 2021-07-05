- 05 Tem 2021 - 14:56 G: 05 Tem 2021 - 15:03

Survivor 2022 Daha Başlamadan Şampiyonunu Gösterdi! Acun Ilıcalı Resmen Diğer Yarışmacıları Hiçe Saydı! O İsim Yeniden Geliyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. 2022 yılında Survivor yarışmasının ise All Star olacağını Survivor yarışması devam ederken açıklamıştı. Sevilen isimleri kadrosuna koyan Survivor All Star’a ise bitirici isimde katıldığını duyurmuş oldu! Peki, hangi isim?

Survivor dışında birçok yarışmada yer almış olan isim, kısa bir süre önce ise Amerika’da çekimleri yapılan bir yarışmaya katılmıştı. Birinci olarak yarışmadan ayrılan sisim tam tamına 750 bin lira ödülü kazanmıştı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada tam tamına iki kez kendisini göstermiş olan isim, hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Gerek Survivor içinde yaptığı açıklamaları gerekse günlük hayatında kullandığı dil birçok kişiyi örnek olmuştu. Survivor’a katıldığı her dönem sosyal medyada büyük bir patlama yaşatan isim yeniden Survivor’a geliyor! İşte o isim…

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05 Tem 2021 - 14:56 Ankara- Yaşam

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