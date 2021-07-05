Yasmin Erbil Babasının En Büyük Sınavı Oldu! O Sansür Ekledikçe, Yasmin Açılıyor! Şimdide Dapdar Leoparlı Bikinisiyle "Hasta Babasını Hasta Yatağında Öldürecek!"
Çarkıfelek dizisi ile tanıdığımız Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil görenleri şaşkına uğrattı. Hasta yatağındaki babasını düşünmeden hareket eden Yasmin Erbil görenlere ‘’babasının da düşünmüyor bu kız!’’ dedirtti.
6 Ocak 1975 Yılında yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek yayınlandığı günden itibaren sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil’e bırakmıştı. 2003 yılında kadar devam eden yarışma Mehmet Ali Erbil’in yanlış bir kelime sarf etmesi ile yayından kaldırıldı.
En son uzun yıllar önce TV ekranlarında gördüğümüz Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıllarda "Capillary leak syndrome" yani Kaçış Sendromuna yakalanmıştı. Hastalığı oldukça ciddi bir şekilde ilerleyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i görenler ‘’Yuh artık’’ dedi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.