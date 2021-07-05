- 05 Tem 2021 - 15:41 G: 05 Tem 2021 - 15:48

Yasmin Erbil Babasının En Büyük Sınavı Oldu! O Sansür Ekledikçe, Yasmin Açılıyor! Şimdide Dapdar Leoparlı Bikinisiyle "Hasta Babasını Hasta Yatağında Öldürecek!"

Çarkıfelek dizisi ile tanıdığımız Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil görenleri şaşkına uğrattı. Hasta yatağındaki babasını düşünmeden hareket eden Yasmin Erbil görenlere ‘’babasının da düşünmüyor bu kız!’’ dedirtti.

6 Ocak 1975 Yılında yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek yayınlandığı günden itibaren sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil’e bırakmıştı. 2003 yılında kadar devam eden yarışma Mehmet Ali Erbil’in yanlış bir kelime sarf etmesi ile yayından kaldırıldı.

En son uzun yıllar önce TV ekranlarında gördüğümüz Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıllarda "Capillary leak syndrome" yani Kaçış Sendromuna yakalanmıştı. Hastalığı oldukça ciddi bir şekilde ilerleyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’i görenler ‘’Yuh artık’’ dedi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

05 Tem 2021 - 15:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş Dizisinin Konusu İfşalandı! Aras Bulut İynemli Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Şey Geliyor Ki, Çukur Unutulabilir! mask
Üç Kuruş Dizisinin Konusu İfşalandı! Aras Bulut İynemli Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Şey Geliyor Ki, Çukur Unutulabilir!
Demet Akalın Tir Tir Titredi! En Büyük Korkusuydu ama Emir Büyük Yerden Geldi! Gözlerini Kapattığı Gibi... mask
Demet Akalın Tir Tir Titredi! En Büyük Korkusuydu ama Emir Büyük Yerden Geldi! Gözlerini Kapattığı Gibi...
Masterchef Yarışmasında Kurtlar Vadisi Oyuncusu! Somer Şef Çıldırdı, Ağzı Açık Kaldı! Necati Şaşmaz Değil Ama O İsim Resmen Devreye Girdi! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Kurtlar Vadisi Oyuncusu! Somer Şef Çıldırdı, Ağzı Açık Kaldı! Necati Şaşmaz Değil Ama O İsim Resmen Devreye Girdi! Meğer…
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Bikinisiz Görüntülendi! Eşi Çılgına Döndü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Öyle Bir Şekilde Kameralara Yakalandı Ki... mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Bikinisiz Görüntülendi! Eşi Çılgına Döndü, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Öyle Bir Şekilde Kameralara Yakalandı Ki...
Esra Erol'da Ekranlara Gelmeyen Olay Şimdi Patlak Verdi! Mide Bulandıran Olayda Baba Sinir Krizi Yaşadı! Avukatın Kariyerini Bitirdi... mask
Esra Erol'da Ekranlara Gelmeyen Olay Şimdi Patlak Verdi! Mide Bulandıran Olayda Baba Sinir Krizi Yaşadı! Avukatın Kariyerini Bitirdi...
Masterchef’ten Elendi, Hayatını Mehmet Şefte Buldu! Artık Paraya Para Demeyecek! Resmen Elinden Tuttu, Tahta Oturttu! 3 Hayır Aldı ama… mask
Masterchef’ten Elendi, Hayatını Mehmet Şefte Buldu! Artık Paraya Para Demeyecek! Resmen Elinden Tuttu, Tahta Oturttu! 3 Hayır Aldı ama…
Acun Ilcıalı'yı Survivor Yarışmacısı Rest Çekmişti, Sonu Felaket Oldu! RTÜK Anında Devreye Girdi! Silah Patlaması Yüzünden... mask
Acun Ilcıalı'yı Survivor Yarışmacısı Rest Çekmişti, Sonu Felaket Oldu! RTÜK Anında Devreye Girdi! Silah Patlaması Yüzünden...
Masterchef’te Büyük Torpil Skandalı! Şefler Resmen “Haksızlık” Yaptı! Somer Şef Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Masterchef Emir Bile Devrede! mask
Masterchef’te Büyük Torpil Skandalı! Şefler Resmen “Haksızlık” Yaptı! Somer Şef Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Masterchef Emir Bile Devrede!
Survivor İsmail, Aleyna Kalaycıoğlu’nu Terk Etti! Aralarındaki Sorun Kavgaya Dönüşünce Batuhan Bile Sakinleşemedi! Demet Akalın Bile Devreye Girse Bile Artık İpler Koptu! mask
Survivor İsmail, Aleyna Kalaycıoğlu’nu Terk Etti! Aralarındaki Sorun Kavgaya Dönüşünce Batuhan Bile Sakinleşemedi! Demet Akalın Bile Devreye Girse Bile Artık İpler Koptu!
Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı ATV’den Çekilme Kararını Duyurdu! Acun Ilıcalı’yla Resmen El Sıkıştı… Bundan Sonra Ücretli Olarak İzlenecek! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kuruş Dizisinin Konusu İfşalandı! Aras Bulut İynemli Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Şey Geliyor Ki, Çukur Unutulabilir! mask
Üç Kuruş Dizisinin Konusu İfşalandı! Aras Bulut İynemli Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Şey Geliyor Ki, Çukur Unutulabilir!
Yasmin Erbil Babasının En Büyük Sınavı Oldu! O Sansür Ekledikçe, Yasmin Açılıyor! Şimdide Dapdar Leoparlı Bikinisiyle "Hasta Babasını Hasta Yatağında Öldürecek!" mask
Yasmin Erbil Babasının En Büyük Sınavı Oldu! O Sansür Ekledikçe, Yasmin Açılıyor! Şimdide Dapdar Leoparlı Bikinisiyle "Hasta Babasını Hasta Yatağında Öldürecek!"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Telafi Eğitim’ Paylaşımı mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Telafi Eğitim’ Paylaşımı
O, Dünyanın En Zengin Adamı! Başarısının Sırrı Ne? Felsefesi Nedir? mask
O, Dünyanın En Zengin Adamı! Başarısının Sırrı Ne? Felsefesi Nedir?
Survivor 2022 Daha Başlamadan Şampiyonunu Gösterdi! Acun Ilıcalı Resmen Diğer Yarışmacıları Hiçe Saydı! O İsim Yeniden Geliyor! mask
Survivor 2022 Daha Başlamadan Şampiyonunu Gösterdi! Acun Ilıcalı Resmen Diğer Yarışmacıları Hiçe Saydı! O İsim Yeniden Geliyor!
Dolar Sakinlemeye Devam Ediyor! İstihdam Raporu Faiz Artışını Baskılıyor! mask
Dolar Sakinlemeye Devam Ediyor! İstihdam Raporu Faiz Artışını Baskılıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status