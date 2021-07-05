Üç Kuruş Dizisinin Konusu İfşalandı! Aras Bulut İynemli Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Şey Geliyor Ki, Çukur Unutulabilir!

Kısa bir süre önce ekranlardaki macerasını tamamlayan Çukur, sevenlerinin gözyaşlarına boğulmasına neden olmuştu. 5. Sezonu beklenirken hayatını noktalayan dizi, dikkatleri üzerine çekmişti. Çukur dizisinin final bölümünde bir duvarda ise “İçerde’den çıktık, Çukur’a düştük, sıra Üç Kuruş’ta” yazısı yazılmıştı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memilli gibi isimlerin bulunduğu Çukur dizisi ekranlara yeniden belgesel olarak gelecek. Aras Bulut İynemli kısa bir süre önce muhabirlerin sorularına cevap verirken müjdeyi duyurmuştu. Peki, Üç Kuruş dizisinin konusu ne olacak?



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