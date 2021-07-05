Üç Kuruş Dizisinin Konusu İfşalandı! Aras Bulut İynemli Kafasını Duvarlara Vuracak! Öyle Bir Şey Geliyor Ki, Çukur Unutulabilir!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, kısa bire süre önce ekranlara veda etmişti. Ekranlara veda ederken seyircilerine birden fazla duygu yaşatan başarılı dizi, Üç Kuruş dizisiyle yeniden ekranlara döneceğinin sinyallerini vermişti ki, dizinin konusu resmen ifşalandı. Konuyu görenler ise Aras Bulut İynemli’nin diziyi kabul etmediği için kafasını duvarlara vuracağını dile getirdi. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce ekranlardaki macerasını tamamlayan Çukur, sevenlerinin gözyaşlarına boğulmasına neden olmuştu. 5. Sezonu beklenirken hayatını noktalayan dizi, dikkatleri üzerine çekmişti. Çukur dizisinin final bölümünde bir duvarda ise “İçerde’den çıktık, Çukur’a düştük, sıra Üç Kuruş’ta” yazısı yazılmıştı.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memilli gibi isimlerin bulunduğu Çukur dizisi ekranlara yeniden belgesel olarak gelecek. Aras Bulut İynemli kısa bir süre önce muhabirlerin sorularına cevap verirken müjdeyi duyurmuştu. Peki, Üç Kuruş dizisinin konusu ne olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.