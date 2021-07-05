Masterchef Somer Şef Acun Ilıcalı'ya Göz Kırptı! Sosyal Medyada Düşman Çatlattı! Müge Anlı Çekilince Acun Rahat Nefes Aldı!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi yetenekli mi yetenekli şeflerin jüri koltuğunda oturduğu program dün yine reyting rekorları kırdı. Tüm bantlarda birinciliği elde eden program, zafer pozu paylaşılmasını sağladı. Üç yetenekli şefin bir arada olduğu fotoğraf sosyal medya hesabından ‘’Tüm bantlarda birinci çıkınca biz’’ şeklinde paylaşıldı.

Kimi izleyenler Acun Ilıcalı’nın bu başarısını kutlarken kimileri de ‘’Müge Anlı sezon finali yapmasa işiniz zordu’’ şeklinde değerlendirdi. Müge Anlı’nın sezon finalinin etkisi diğer programlarda nüksetmeye başladı.



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