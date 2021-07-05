- 05 Tem 2021 - 18:42 G: 05 Tem 2021 - 19:11

Kerem Bürsin Hande Erçel’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Donup Kaldı! Sosyal Medyada Resmen Rezil Rüsva Etti! “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü için bir araya geldiler. Sosyal medya hesapları üzerinden eğlenceli paylaşımlar yapan başarılı ikiliden Kerem Bürsin ise Hande Erçel’e öyle bir şey yaptı ki, görenler donup kaldı. Birçok kişi “Hande Erçel’i rezil rüsva etmiş” yorumlarında bulunurken; olayı görenler ise “Bu kadarı da pes” sözlerini dile getirdiler.

Sevilerek takip edilen ve dikkatleri üzerine çekmeyi her seferinde başaran ikili, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finalinde birlikte tatile gitmişler; dönüşte ise el ele görüntülenmişlerdi. İkili haklarında çıkan aşk dedikodularına noktayı koymuşlar ve sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı.

Aktif kullandıkları sosyal medya hesabı üzerinden ikili sevgili olduklarına dair bir paylaşım yapmışlar ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almışlardı. Dizinin ikinci sezonu için bir araya gelen başarılı isimler sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak hayranlarını şok ettiler! Peki, nasıl paylaşım yaptılar.

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05 Tem 2021 - 18:42 Ankara- Yaşam

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