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05 Tem 2021 - 19:25

Masterchef Danilo Şef Sinirleri Bozdu! Milyonların Sabrı Sınırda Kaldı, Ortalık Karıştı! “Ne Zaman Bitecek Bu?” Sosyal Medya Çalkalanıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef sinirlerin bozulmasına neden oldu. Milyonların artık sabrı kalmadı, birçok kişi Danilo Şefin bu hallerinden çok sıkıldığını dile getirdi ve sosyal medyada ardı arkası kesilmeden yorumlar yaptılar. Takipçileri ve izleyenleri ise konu hakkında; “Ne zaman bitecek bu” yorumlarını yaptılar.