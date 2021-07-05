- 05 Tem 2021 - 19:25 G: 05 Tem 2021 - 19:36

Masterchef Danilo Şef Sinirleri Bozdu! Milyonların Sabrı Sınırda Kaldı, Ortalık Karıştı! “Ne Zaman Bitecek Bu?” Sosyal Medya Çalkalanıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef sinirlerin bozulmasına neden oldu. Milyonların artık sabrı kalmadı, birçok kişi Danilo Şefin bu hallerinden çok sıkıldığını dile getirdi ve sosyal medyada ardı arkası kesilmeden yorumlar yaptılar. Takipçileri ve izleyenleri ise konu hakkında; “Ne zaman bitecek bu” yorumlarını yaptılar.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın yeni bölümleri kısa bir süre önce yayınlanmaya başlamıştı. Sevilerek takip edilen yarışmada ön elemeler yapılırken; Danilo Şef ise izleyenlerin artık sıkmaya başladı! Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte TV8 ekranlarının boş kalmaması için Acun Ilıcalı, Masterchef için düğmeye basmıştı. 3 sezon boyunca reyting rekorlarını kıran başarılı yarışma dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle en çok izlenenler arasında yerini aldı. Somer Şef ise bu durumu sosyal medya hesabında paylaşarak; izleyenlere teşekkürlerini iletmişti. Danilo Şef ise…

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05 Tem 2021 - 19:25 Ankara- Yaşam

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