- 05 Tem 2021 - 20:34 G: 05 Tem 2021 - 21:11

“Survivor Ayşe ve Yasin Obuz Aşk Yaşıyor” Acun Ilıcalı’yı Temsil Edecekti, “Rezil Etti!” Öyle Bir Hakaret Etti Ki, Yer Gök Titredi! "Lan Bana Bakın.."

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve final yaparak; ekranlara veda etmişti. Yarışmada duruşu ve performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Ayşe’nin ismi ise hem Survivor’da hem de Masterchef gibi TV8’in en çok izlenen yarışmalarında yarışmış olan Yasin Obuz’la aşk dedikodularına karıştı.

Birçok sosyal medya kullanıcıları konu hakkında iddialarda bulunarak; “Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel aşk yaşıyor” sözlerini dile getirdiler. İddialar gırla artarken; Yasin Obuz’dan ise ağızları açık bırakacak hakaret düzeyinde bir açıklama geldi! Peki, neler oluyor?

Demet Akalın ile Ayşe Yüksel’in tanışmasını sağlayan Yasin Obuz şok etkisi yaratmıştı. Demet Akalın ise “Ayşe beni kulisimde ziyaret etti. Destek istedi. Benim içim Aleyna'ya ısındı. Survivor parkur yarışması değil hayatta kalma yarışması. Ve Aleyna bunu başarıyor her türlü. Bu arada Ayşe'yi tanımam, Yasin getirdi” sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor Ayşe ve Yasin Obuz aşk mı yaşıyor?

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05 Tem 2021 - 20:34 Ankara- Yaşam

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